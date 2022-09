Basket

Basket : Fournier, Gobert... L'énorme coup de gueule des Bleus

Publié le 8 septembre 2022 à 10h35 par La rédaction

Ce mercredi, l'équipe de France s'est inclinée face à la Slovénie de Luka Doncic (88-82) lors du dernier match de la phase de groupes de l'Euro. En huitièmes de finales, les bleus affronteront le Turquie. Mais avant de penser à la prochaine rencontre, les joueurs tricolores se sont attardés sur l'arbitrage. Le sélectionneur, Vincent Collet, a poussé un coup de gueule face aux médias.

L'équipe de France est tombée sur un os ce mercredi. Joueur des Mavericks de Dallas, Luka Doncic a mené la Slovénie vers la victoire lors du dernier match de la phase de groupes de l'Euro. Auteur de 47 points, le joueur a été décisif face aux Bleus, déjà battus par l'Allemagne en début de compétition. Malgré cette nouvelle défaite, les hommes de Vincent Collet verront bien les huitièmes de finale. Ils affronteront au prochain tour la Turquie, ce samedi. Mais avant de se projeter, le sélectionneur n'a pas hésité à s'en prendre au corps arbitral après la rencontre face à la Slovénie.





NBA : Après Mbappé, Rudy Gobert rejoint un énorme projet https://t.co/nWthmsbvlJ pic.twitter.com/3G5ngpTRlR — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« On a été maltraités »

De nature calme, Collet a poussé une énorme coup de gueule, dans des propos rapportés par L'Equipe . « L'équipe de France a aussi accompli des choses, ces dernières années, qui méritent d'être arbitrés correctement. On ne demande pas un traitement de faveur mais à être arbitrés correctement. Ce soir ce n'était pas le cas. Il y a eu un total manque de respect envers nous (...) Ça fait partie du jeu mais jusqu'à un certain point. Ce soir, je considère qu'on a été maltraités. C'est notre meilleur match de tout ce tournoi, malheureusement il n'est pas récompensé. Ça fait 50 ans que je suis dans le basket, je suis plutôt connu pour être calme et respectueux. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas s'occuper des arbitres. Mais là, ce n'est plus possible. Ce soir, ça a trop d'importance. On a joué contre une grande équipe, comme une grande équipe, les joueurs doivent décider du résultat » a-t-il déclaré.

Les Bleus évoquent « une blague »

Les joueurs ont laissé, aussi, éclaté leur colère à l'image d'Evan Fournier, qui a préféré s'abstenir : « Sans commentaire ». De son côté, Andrew Albicy dénonce « une blague » dans des propos rapportés par Eurosport. Au micro de Canal +, Amath M'Baye a préféré s'attarder sur les axes de progression de son équipe, en difficulté lors de cette première phase de l'Euro. « Il y a pas mal de choses que l'on peut mieux faire. C'est une frustration. (...) On est en train de monter en puissance » a déclaré le joueur du Anadolu Efes.

Gobert et Fournier annoncent la couleur pour la suite