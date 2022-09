Basket - NBA

Une bombe est lâchée sur l'avenir de LeBron James

Publié le 5 septembre 2022 à 16h35 par Dan Marciano

En fin de contrat, LeBron James a récemment prolongé son contrat avec les Lakers de deux années supplémentaires. Lié à la franchise jusqu'en 2025, le joueur de 37 ans reste, néanmoins, toujours très attaché aux Cleveland Cavaliers. A tel point que certains journalistes américains imaginent déjà un retour de l'enfant prodigue dans l'Ohio aux côtés de son fils, Bronny.

Présent à Los Angeles depuis 2018, LeBron James n'a pas encore l'intention de plier bagages. Lié il y a encore quelques semaines aux Lakers jusqu'en 2023, la légende de la NBA a prolongé son contrat de deux années supplémentaires, le tout pour environ 97M€. Mais le joueur de 37 ans a longtemps hésité avant de rempiler. LeBron James n'a pas hésité à demander des garanties sportives à ses dirigeants, réclamant, selon certaines rumeurs, l'arrivée de Kyrie Irving. Mais alors que son contrat vient tout juste d'être signé, certaines rumeurs évoquent un possible départ du natif d'Akron vers Cleveland. Formé chez les Cavaliers, l'Américain est resté très attaché à cette franchise avec laquelle il avait remporté son troisième titre de champion NBA.

LeBron James prêt à évoluer avec son fils chez les Cavs ?

Journaliste américain, Jacob Rude a réagi à ces rumeurs et a lâché un indice, qui pourrait laisser imaginer un retour de LeBron James chez les Cavaliers. « À l’origine de tout ce feuilleton — et de toutes les prédictions sur le futur de LeBron — se trouve sa volonté de jouer avec son fils en NBA. (…) Cela peut potentiellement expliquer l’omission notable d’un choix de Draft des Cavs dans leur package pour Donovan Mitchell. Sur les cinq 1st-round picks envoyés à Utah, le seul qui a été conservé par Cleveland est celui de 2024… l’année où Bronny sera éligible à la Draft » a-t-il déclaré dans les colonnes de Silver Screen & Roll.

LeBron James réagit à l'actualité chaude de Cleveland

Un autre indice met le feu au feuilleton LeBron James. Récemment, l'arrivée de Donovan Mitchell à Cleveland a fait grand bruit dans le monde de la NBA et a fait réagir le joueurs des Lakers. Sur les réseaux sociaux, LeBron James a répondu à un fan, qui s'enflammait pour l'équipe des Cavaliers. « Ils sont tellement chauds !!!!! Super forts » peut-on lire sur son compte Twitter.

LeBron James n'avait pas fermé la porte à un retour