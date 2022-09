NBA

NBA : Nicolas Batum crie au scandale

Publié le 8 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Comme chaque année, le nouvel opus de NBA 2K est très attendu par les fans de la licence. Mais les joueurs sont eux-aussi très attentifs à la sortie du nouveau jeu, notamment en ce qui concerne leur évaluation. Et Après Kevin Durant, c’est Nicolas Batum qui a décidé de crier au scandale en voyant sa notre générale…

Chaque année, les fans de NBA ont eux aussi droit à leur jeu vidéo à succès. Tout comme FIFA, NBA 2K se place quasiment toujours dans les meilleures ventes à chaque nouvel opus. Encore une fois, le nouvel épisode de la franchise est très attendu par les fans, mais aussi par les joueurs de la NBA. Et plusieurs d’entre eux ont poussé un coup de gueule…

« Je méritais au moins 89 ! »

Ainsi, sur son compte Twitter, Nicolas Batum a réagi à sa note générale, annoncé par le développeur du jeu NBA 2K sur les réseaux sociaux. Évalué à 76 pour le prochain opus, le Français ne semble pas satisfait de cette note modeste. « Je méritais au moins 89 ! », a ainsi ironisé Nicolas Batum. Cependant, ce tweet se voulait cependant plutôt sarcastique et humoristique. Pour rappel, l’été de Nicolas Batum a été plutôt mouvementé, alors qu’il était annoncé partant des Clippers. Il avait également, tout récemment, prix la décision de ne pas participer à l’Euro de Basket. Un choix qui n’avait pas manqué de faire réagir sur Twitter.

« Il va falloir m’expliquer pourquoi je ne suis pas à 99 »

De son côté, Kevin Durant a été bien mieux récompensé que Nicolas Batum. En effet, KD a obtenu la très belle note de 96, qui lui offre la place de 2e ex-aecquo avec LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid et Nikola Jokic. Une note que Kevin Durant a pris au second degré : « Euh, Ronnie 2K il va falloir m’expliquer pourquoi je ne suis pas à 99 ? C’est du n’importe quoi ». Il n’en fallait pas plus pour que le joueur des Nets reçoive de nombreuses critiques. Et ces dernières semaines, elles étaient déjà nombreuses. Kevin Durant avait notamment été dézingué par Charles Barkley. « J’ai l’impression que Kevin Durant est une personne misérable. D’ailleurs je l’appelle « Monsieur Misérable », il n’est et ne sera jamais heureux dans la vie. Tout le monde autour de lui lui donne tout sur un plateau d’argent. Il était l’homme de la situation à Oklahoma City, tous les fans l’adoraient, il était presque gouverneur de l’état… Il les a trahis et est parti. Il a remporté deux titres consécutifs avec les Warriors avant de se blesser pour les troisièmes Finales, il n’était toujours pas content. Il est ensuite allé à Brooklyn, où les dirigeants lui ont donné tout ce qu’il exigeait, il reste misérable. Si on regarde sa carrière, partout où il a été le leader incontesté, les projets se sont transformés en échecs complets ».

