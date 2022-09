Basket - NBA

Après sa prolongation, LeBron James confronté déjà à un problème

Publié le 9 septembre 2022 à 19h35 par La rédaction

Jugé inconstant depuis sa sortie de la bulle, Anthony Davis ne semble pas faire l’unanimité chez les Lakers de Los Angeles. Le coéquipier de LeBron James est en effet régulièrement blessé, et semble passer beaucoup plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets pour assumer son statut important. Et il s’est tout récemment fait fracasser par un dirigeant de la NBA…

Anthony Davis avait tout pour être le nouveau joueur importantissime chez les Lakers. Avec l’échec de Russell Westbrook et l'âge avancé de LeBron James, AD pouvait prendre en main l’équipe de Los Angeles. Cependant, la saison dernière, il avait longtemps été blessé, provoquant bien malgré lui un échec la saison dernière. Jugé inconstant depuis plusieurs mois, Anthony Davis s’est tout récemment fait descendre par un dirigeant de la NBA…

« Il a montré bien plus d’inconstance que de régularité »

Ainsi, dans des propos relayés par Parlons Basket, un dirigeant anonyme de la NBA s’est exprimé sur le site FadeAway World . Et il en profite pour glisser un sacré tacle à Anthony Davis, qu’il estime trop inconstant. « Il a montré bien plus d’inconstance que de régularité ces dernières années. Depuis la sortie de la bulle il n’est plus au niveau ».

« Mais comment Darvin Ham va faire pour créer de l’espace »

Par ailleurs, ce dirigeant anonyme de la NBA a évoqué l’association sur les parquets de LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis. Association qu’il voit difficile pour le coach des Los Angeles Lakers. « Si on les prend individuellement, avec LeBron James et Russell Westbrook, ce sont trois talents exceptionnels, mais comment Darvin Ham va faire pour créer de l’espace sur le terrain avec LeBron James au cœur du jeu, et deux mauvais shooteurs autour de lui dans des rôles importants ? ».

