NBA : Nouvelle bombe pour l’avenir de LeBron James

Publié le 7 septembre 2022 à 17h35 par La rédaction

La question de l’avenir de LeBron James est sur toutes les lèvres des amateurs de NBA. Après avoir prolongé son contrat chez les Lakers, avec qui il sera donc lié jusqu’en 2025, la star continue d’être associée à des rumeurs de départ, notamment vers les Cleveland Cavaliers, où il pourrait notamment évoluer avec son fils. Et une nouvelle bombe a été lâchée concernant le futur de LeBron James…

LeBron James partira-t-il des Lakers ? La question taraude beaucoup d’amateurs de NBA à travers la planète. Il y a quelques jours maintenant, le King de la franchise de Los Angeles a finalement décidé de prolonger l’aventure de 2 saisons supplémentaires, le liant ainsi jusqu’en 2025 avec les Lakers. Cependant, depuis maintenant quelques semaines, des journalistes américains rapportent qu’un départ chez les Cleveland Cavaliers ne serait pas à exclure, et la rumeur semble encore enfler après une nouvelle bombe…

Les Cavs ouverts à un retour de LeBron James ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste Chris Fedor, et rapporté par BasketSession , les Cleveland Cavaliers seraient toujours ouverts à un retour de LeBron James dans l’Ohio. Cependant, cela ne se ferait pas à n’importe quelles conditions. En effet, la franchise de Cleveland se retrouve en position de force dans ce dossier : après avoir connu une belle reconstruction, elle pourrait bien dicter ses propres conditions au retour du King, qui s’est retrouvé en difficulté avec les Los Angeles Lakers.

Pas de trade pour LeBron James

Ce choix des Cleveland Cavaliers pourrait donc freiner un retour de LeBron James dans l’Ohio. D’autant que les Los Angeles Lakers n’auraient absolument aucune intention de le trader. Dans tous les cas, à 37 ans, LeBron James aurait déjà son plan de carrière tout tracé pour la fin de son épopée en NBA. Lié à la franchise de Los Angeles jusqu’en 2024, avec une « player-option » pour une saison supplémentaire, le King souhaiterait quitter les Lakers dans deux ans pour rejoindre son fils Bronny. Le journaliste Jacob Rude l’avait par ailleurs assuré, lors de son passage en interview dans les colonnes de Silver Screen & Roll : « À l’origine de tout ce feuilleton — et de toutes les prédictions sur le futur de LeBron — se trouve sa volonté de jouer avec son fils en NBA. (…) Cela peut potentiellement expliquer l’omission notable d’un choix de Draft des Cavs dans leur package pour Donovan Mitchell. Sur les cinq 1st-round picks envoyés à Utah, le seul qui a été conservé par Cleveland est celui de 2024… l’année où Bronny sera éligible à la Draft ».

« Où que soit Bronny, c’est là que je serai »