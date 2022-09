NBA

NBA : Les Lakers peuvent remercier LeBron James

Publié le 20 septembre 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il était sans équipe pour la saison à venir, les performances de Dennis Schröder lors de l’EuroBasket ne sont pas passées inaperçues. L’international allemand a impressionné lors du tournoi, ce qui a convaincu les Los Angeles Lakers de le faire revenir, lui qui était déjà passé au sein de la franchise californienne lors de la saison 2020-2021. Un recrutement dans lequel LeBron James a semble-t-il joué un rôle.

Les Lakers ont un nouveau meneur. Après avoir recruté Patrick Beverley il y a quelques semaines, les Angelinos ont annoncé récemment l’arrivée de Dennis Schröder. Ce dernier était libre, après une dernière expérience aux Houston Rockets. Présent à l’EuroBasket avec l’Allemagne, il tournait à 21 points et 7 passes de moyenne sur l’ensemble de la compétition, menant sa sélection jusqu’à la troisième place, juste derrière l’équipe de France. Des performances qui ont convaincu les Lakers de le faire revenir.

Schröder de retour aux Lakers

Car ce n’est pas la première fois que Dennis Schröder évolue dans la Cité des Anges. Présent lors de la saison 2020-2021, il avait refusé une prolongation de contrat de 84M€ sur quatre ans, avant de se retrouver aux Boston Celtics pour beaucoup moins. Aujourd’hui, il s’est engagé avec les Lakers pour une saison et 2,6M€. Dans des propos relayés par Parlons NBA , le meneur de 29 ans s’est confié sur son retour à Los Angeles et évoque notamment l’importance de LeBron James.

It’s VERY clear who recruited Dennis back to the Lakers 👑 pic.twitter.com/y7OEGIu0xo — 🏆LakersGuru🏆 (@GuruLakers) September 19, 2022

« J’ai pu discuter avec LeBron »