NBA : Après son été de folie, Kevin Durant vide son sac

Publié le 27 septembre 2022 à 04h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ des Brooklyn Nets, Kevin Durant a fini par rester au sein de la franchise new-yorkaise. Présent à la reprise pour le media day, le double champion NBA est revenu sur son été mouvementé et a annoncé la couleur aux fans des Nets pour la saison à venir.

Après une nouvelle saison difficile avec les Brooklyn Nets, l’été aura été très agité. Quelques mois après le départ de James Harden, c’est Kevin Durant qui a demandé à quitter la franchise new-yorkaise. Désireux de rejoindre une équipe capable de gagner le titre, le double champion NBA avait confirmé ses envies d’ailleurs à Joe Tsai, le patron des Nets. Mais Brooklyn s’est opposé à son départ.

« Je sais que je suis tellement fort que l’on ne va pas me donner comme ça »

De retour dans sa franchise ce lundi, Kevin Durant était très attendu pour le « media day ». Et face à la presse, il n’a pas déçu. « Il y a eu beaucoup d’incertitudes autour de notre équipe la saison dernière. L’été dernier, je me suis engagé pour quatre ans auprès de cette organisation, dans l’idée de jouer avec le groupe que nous avions alors. J’avais la sensation que nous construisions quelque chose pour le futur. Mais vous avez vu ce qui s’est passé [la saison dernière]. Toute cette incertitude m’a poussé à douter de mes quatre prochaines années ici. Je vieillis, donc je veux pouvoir être dans une position stable, à construire une culture de la gagne. Mais j’ai eu des doutes à ce niveau, donc j’en ai parlé à Joe Tsai », affirme Kevin Durant dans des propos relayés par Basket USA . Face au refus des Nets de le laisser partir, KD a fait du KD . « Je sais que je suis tellement fort que l’on ne va pas me donner comme ça », a-t-il lâché.

Kevin Durant a fait du Kevin Durant.. 😭pic.twitter.com/17xGnJ5UJr — Kevin Durant FR 🇫🇷 (@KDurant_FR) September 26, 2022

Kevin Durant veut reconquérir les fans des Nets