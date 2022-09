NBA

NBA : Covid, vaccin… La sortie fracassante de Kyrie Irving

Publié le 21 septembre 2022 à 00h35 par Thibault Morlain

La saison dernière, Kyrie Irving a manqué plusieurs matchs des Nets, notamment ceux à New York, puisqu’il n’est pas vacciné contre le coronavirus. Si le meneur de jeu a depuis retrouvé le chemin des parquets avec la franchise de Brooklyn, il a lâché une nouvelle sortie qui risque de faire parler en ce qui concerne la vaccination contre le Covid-19.

Bonne nouvelle pour Kyrie Irving, le protocole sanitaire s’est allégé en NBA en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. Bien qu’il ne soit pas vacciné, le joueur des Nets peut jouer. Il n’empêche que la saison dernière, le coéquipier de Kevin Durant avant manqué plusieurs matchs de la franchise de Brooklyn, notamment à domicile, en raison des mesures prises dans l’état de New York. Kyrie Irving peut donc désormais rejouer en NBA, pour autant, le vaccin reste obligatoire pour les employés municipaux aux Etats-Unis et ça, le joueur des Nets ne le comprend vraiment.

« Si je peux travailler sans être vacciné… »

Ainsi, sur son compte Twitter , Kyrie Irving a poussé un coup de gueule à propos de cette situation défavorisant les personnes qui ne sont toujours pas vaccinées contre le coronavirus. Etant donc passé par là, le meneur de jeu des Nets a notamment lâché : « Si je peux travailler sans être vacciné, alors tous mes frères et soeurs qui ne le sont pas non plus devraient être en mesure de faire pareil sans être discriminés, calomniés ou virés ».

« L'une des plus grandes violations des droits de l'homme dans l'histoire de l’humanité »