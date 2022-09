Basket - NBA

NBA : Annoncé aux Lakers, Irving se fait dézinguer

Publié le 10 septembre 2022 à 07h35 par La rédaction

Très souvent critiqué ces dernières saisons pour ses blessures à répétition et son manque d’impact dans les matches importants Kyrie Irving s’est à nouveau attiré les foudres des journalistes américains. En effet, Bill Simmons a lâché une énorme punchline sur le joueur des Nets.

Kyrie Irving n’en a pas fini avec les critiques. Souvent décrié pour son caractère, ses blessures et son manque d’impact dans les matches importants, le joueur des Nets de Brooklyn a une nouvelle fois été directement attaqué. En effet, malgré son mea culpa, Uncle Drew continue de faire l’objet de nombreuses critiques, et une énorme punchline vient d’être lâchée sur lui.

« Il n’a pas du tout eu d’impact pendant les playoffs »

Ainsi, c’est Bill Simmons qui s’est, cette fois-ci, exprimé avec véhémence concernant l’impact de Kyrie Irving ces dernières années lors des phases finales de NBA. L’occasion de glisser une nouvelle pique à Uncle Drew, annoncé aux Lakers ces dernières semaines. « Je suis vraiment confus par la perception de Kyrie Irving par rapport aux faits, car les faits sont les suivants : au cours des cinq dernières années, il n’a pas du tout eu d’impact pendant les playoffs. La dernière fois qu’il a vraiment été un joueur d’impact en playoffs, c’était les playoffs de 2017, où il a été génial » a-t-il confié dans des propos rapportés par Parlons Basket.

« J’ai fait de la merde excentrique en public »

Tout récemment, Kyrie Irving avait par ailleurs assumé ses fautes, et réalisé une sorte de mea culpa concernant son comportement. « J’ai traversé beaucoup de choses que je ne pourrais même pas résumer ici en 5 ou 10 minutes. Je ne m’en sers pas comme d’un bagage que j’aime transporter partout avec moi. Mon histoire est mon histoire. J’ai fait de la merde excentrique en public, et j’ai fait de la merde excentrique en coulisses. Et j’ai appris à vivre avec toute la médisance que ça a pu engendrer ».

