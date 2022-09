NBA : Cette improbable anecdote sur Stephen Curry et Kevin Durant

NBA

Publié le 13 septembre 2022 à 23h35 par Thomas Bourseau

Pour ce qui était de la situation de Kevin Durant, la question n’était pas de savoir s’il allait partir, mais plutôt où. L’aventure de KD chez les Brooklyn Nets semblait être arrivée à son terme et un éventuel retour aux Golden State Warriors était discuté et voulu par Stephen Curry. Cependant, les attentes de Durant étaient plus trop irréalistes pour qu’un départ puisse éventuellement se concrétiser.

Dès l’ouverture de la période estivale des trades, Kevin Durant a fait part de sa volonté au front office des Brooklyn Nets de sa volonté d’aller voir ailleurs. N’étant plus en phase avec le projet sportif de la franchise de New York après deux échecs en Play-Offs en 2021 et 2022, celui qui est surnommé KD semblait en avoir eu assez et a donc mis le feu au marché. Le Miami Heat, les Phoenix Suns, les Minnesota Timberwolves, les Los Angeles Lakers, les Golden State Warriors… Kevin Durant a été annoncé chez une flopée de franchises de l’élite du basketball américain à l’intersaison.

Au terme d’un feuilleton interminable, Durant est resté à Brooklyn

Courant août, Kevin Durant aurait lancé un ultimatum au front office des Nets en faisant savoir au propriétaire Joe Tsai qu’il fallait qu’il fasse un choix entre lui et le manager général Sean Marks. Finalement, le 23 août dernier, le GM en question, à savoir Marks, publiait un communiqué dans lequel il était stipulé que Kevin Durant allait finalement rester chez les Brooklyn Nets. « Steve Nash et moi, accompagnés de Joe Tsai et Clara Wu Tsai, on rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Nous nous sommes mis d’accord pour faire avancer notre collaboration. Nous sommes focalisés sur le basketball, avec un but commun en tête : bâtir une franchise durable pour rapporter un championnat à Brooklyn ».

Curry était ouvert à un retour de Durant chez les Warriors

Cependant, les Golden State Warriors auraient discuté en interne au cours de la session de trades d’une éventuelle venue de Kevin Durant. Et c’est Stephen Curry en personne qui l’a révélé au cours d’un entretien accordé à Rolling Stone et dans des propos rapportés par Parlons-Basket cette semaine. « Il y a eu des discussions en interne à ce sujet oui, où on s’est dit : « Si Kevin Durant est vraiment disponible, est-ce qu’on le fait ? » Toutes les équipes ont eu cette conversation. Mais dans notre situation, il était clair que les dirigeants voulaient m’appeler pour me demander : « Qu’est-ce que tu en penses ? » Je n’ai jamais hésité à ce sujet. L’idée de jouer à nouveau avec KD, en sachant qui il est en tant que personne, et vu notre passif, je pense que c’est un super gars ». Finalement Kevin Durant et Stephen Curry ne se sont pas retrouvés dans la baie d’Oakland après leur collaboration de trois saisons pour deux titres de champion NBA, les seuls à l’actif de Kevin Durant. Mais de toute façon, un départ de Durant sous ses conditions n’était pas possible pour Stephen Curry

«Curry a laissé entendre que Durant possédait des attentes irréalistes»