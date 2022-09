NBA

NBA : Cet été, Stephen Curry attendait Kevin Durant aux Warriors

Publié le 12 septembre 2022 à 13h35 par Thomas Bourseau

Sensation de l’été sur le marché des trades, Kevin Durant aurait même lancé un ultimatum début août via lequel il demandait aux propriétaires des Brooklyn Nets de se séparer du manager général ou il partirait de lui-même. Finalement, la situation s’est apaisée et la collaboration entre les différentes parties va continuer au moins pour cette saison. Au grand dam de Stephen Curry qui a avoué qu’il aurait bien aimé le retrouver aux Golden State Warriors.

Pendant de longues semaines cet été, le nom de Kevin Durant était partout. En effet, celui qui est surnommé KD avait réclamé un bon de sortie pour aller relever un nouveau défi ailleurs qu’à Brooklyn où il avait débarqué en provenance des Golden State Warriors à l’été 2019. Finalement, Kevin Durant a, comme Kyrie Irving qui était lui aussi annoncé sur le départ, pris la décision de rester chez les Nets comme Sean Marks, manager général de la franchise de New York l’a révélé le 23 août dernier. « Steve Nash et moi, accompagnés de Joe Tsai et Clara Wu Tsai, on rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Nous nous sommes mis d’accord pour faire avancer notre collaboration. Nous sommes focalisés sur le basketball, avec un but commun en tête : bâtir une franchise durable pour rapporter un championnat à Brooklyn ».

Phoenix a discuté pour faire venir Kevin Durant

Cependant, avant que la décision soit prise d’un commun accord que Kevin Durant allait rester à Brooklyn, ce dossier a particulièrement animé le marché estival. Plusieurs franchises de NBA semblent s’être intéressées au profil de Kevin Durant et à la situation entourant la star des Nets. Et ce n’est pas James Jones, manager général des Phoenix Suns qui a dernièrement affirmé le contraire. « Nous avons discuté avec Brooklyn de leurs désirs et de ce qu’ils essayaient de faire, mais finalement, je dirais que comme la plupart des équipes, il n’y avait rien à faire. Il n’y a pas eu beaucoup de discussions, de discussions approfondies sur le sujet. Je pense que toutes les équipes de la ligue les ont probablement appelés pour prendre la température et voir ce qui semblait faisable. Mais pour ce qui est des discussions et de leur intérêt ? Je dis simplement qu’il n’y a rien à dire ».

Hormis les Suns, Golden State a songé à Kevin Durant selon Stephen Curry

De 2016 à 2019, Stephen Curry a pu évoluer aux côtés de Kevin Durant dans la baie d’Oakland. Avec KD , le Chef a remporté ses deuxième et troisième bagues de champion NBA en 2017 et 2018. Alors forcément lorsqu’il a eu vent d’un éventuel retour de Durant chez les Golden State Warriors, Curry a donné son aval et s’est dit immédiatement pour une telle opération. « Il y a eu des discussions en interne à ce sujet oui, où on s’est dit : « Si Kevin Durant est vraiment disponible, est-ce qu’on le fait ? » Toutes les équipes ont eu cette conversation. Mais dans notre situation, il était clair que les dirigeants voulaient m’appeler pour me demander : « Qu’est-ce que tu en penses ? » Je n’ai jamais hésité à ce sujet. L’idée de jouer à nouveau avec KD, en sachant qui il est en tant que personne, et vu notre passif, je pense que c’est un super gars » . a confié Stephen Curry lors d’une interview pour Rolling Stone et dans des propos relayés par Parlons-Basket.

Durant n’est pas venu, mais Curry ne veut pas pour autant quitter Golden State