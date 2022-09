Basket - NBA

NBA : Pourquoi Stephen Curry peut dire adieu au titre de GOAT

Publié le 5 septembre 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 5 septembre 2022 à 20h39

Ce débat sans fin continue d’animer la sphère NBA : qui est le GOAT ? Plusieurs prétendants à ce titre se le disputent, à l'instar de Michael Jordan ou encore LeBron James. Stephen Curry a également été mentionné comme prétendant à ce titre honorifique, mais le joueur de Warrior pourrait dire adieu à ce statut pour une raison…

Qui est le GOAT ? Cette question taraude beaucoup de fans de NBA et de professionnels du basket. À ce jour, plusieurs joueurs peuvent prétendre à ce titre, à l'instar de Michael Jordan ou encore LeBron James. Cependant, d’autres joueurs, comme Kobe Bryant ou Stephen Curry, ont vu leur nom apparaître dans ce débat. Mais pour le dernier nommé, cela semble être compliqué de lutter…

« Il va toujours être méprisé dans cette discussion parce qu'il est petit »

Ainsi, dans des propos tenus sur Vlad TV , relayés par Parlons-Basket , Gilbert Arenas a mis fin à tout débat concernant Stephen Curry et le titre de GOAT. « Il va toujours être méprisé dans cette discussion parce qu’il est petit. On a cette notion pré-établie comme quoi le GOAT est censé mesurer 1m98 ou plus. Et quand vous faites partie de la catégorie des gars plus petits, vous devez faire tellement plus pour obtenir la même reconnaissance ! ». L'ancien joueur a également ajouté : « Ce n’est pas un phénomène en matière de jump ou de dunk et toutes ces choses aériennes. C’est un meneur de jeu. Quand vous faites une compilation des exploits de tous les GOATs en puissance, vous en avez un qui vous hypnotise simplement avec des tirs ! » Le manque de highlights pourrait donc lui porter préjudice…

« Personne ne peut être comparé à Kobe aujourd’hui »

De son côté, Shaquille O’Neal s’est également mouillé dans ce débat du GOAT… Et selon lui, c’est bien Kobe Bryant, et non Stephen Curry. « Personne ne peut être comparé à Kobe aujourd'hui. Personne n'en est proche et je ne pense même pas que les joueurs d'aujourd'hui le souhaitent. Ils veulent laisser leur propre trace », a-t-il déclaré dans le Nelk Podcast. « Les gens me demandaient tout le temps qui pouvait être comparé à MJ. Pour moi, personne. Mais si je dois absolument répondre, je dis Kobe parce que c'est celui qui lui ressemblait le plus. Et est-ce que quelqu'un est proche de Kobe ? Non. Est-ce que LeBron peut dépasser MJ à mes yeux ? Non ».

« N’enlevons rien à LeBron James »