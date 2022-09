NBA

NBA : L’improbable coup de gueule de Kevin Durant

Publié le 7 septembre 2022 à 08h35 par Jules Kutos-Bertin

En plein cœur de l’actualité durant tout l’été en raison de ses envies d’ailleurs, Kevin Durant n’a pas fini de faire parler de lui. Alors que les notes du jeu vidéo 2K tombent petit à petit, le numéro 7 des Brooklyn Nets s’est plaint de sa notation qu’il juge trop faible.

Kevin Durant aura encore vécu un drôle d’été. Après une saison chaotique, le double champion NBA a demandé à quitter les Brooklyn Nets. Quelques mois après le départ de James Harden, la franchise new-yorkaise a subi les envies d’ailleurs de Kevin Durant, en plus de celles de Kyrie Irving. Même si le trade s’annonçait compliqué, les options étaient nombreuses pour Kevin Durant. Le Miami Heat, les Toronto Raptors, les Phoenix Suns ou encore les Celtics : KD avait le choix mais aucune option n’est allée au bout.

« Je l’appelle ‘Monsieur Misérable’ »

Résultat, Kevin Durant a changé d’avis. Un été agité qui n’a pas vraiment plu à certaines légendes… « J’ai l’impression que Kevin Durant est une personne misérable. D’ailleurs je l’appelle « Monsieur Misérable », il n’est et ne sera jamais heureux dans la vie. Tout le monde autour de lui lui donne tout sur un plateau d’argent. Il était l’homme de la situation à Oklahoma City, tous les fans l’adoraient, il était presque gouverneur de l’état… Il les a trahis et est parti. Il a remporté deux titres consécutifs avec les Warriors avant de se blesser pour les troisièmes Finales, il n’était toujours pas content. Il est ensuite allé à Brooklyn, où les dirigeants lui ont donné tout ce qu’il exigeait, il reste misérable. Si on regarde sa carrière, partout où il a été le leader incontesté, les projets se sont transformés en échecs complets », a récemment lâché Charles Barkley.

Kevin Durant écorché par Shaquille O’Neal

Un constat partagé par Shaquille O’Neal qui n’a pas hésité à critiquer la carrière de Kevin Durant : « Vous pouvez dire qu’il est un échec cuisant, si vous revenez en arrière et regardez sa carrière en tant que meilleur joueur et leader et tout ce qui va avec. Vous voyez, nous étions là, nous l’avons vu. Avec OKC en 2016, il menait 3-1. Un dernier match à gagner, et quand vous êtes le gars, toute la pression se porte sur toi. Beaucoup de gens parlent de l’histoire du "chauffeur de bus" avec Charles Barkley. Chuck avait tout à fait raison ».

Aye @Ronnie2K I’m gonna need an explanation on why I’m not a 99? This has become laughable https://t.co/oySQUtcDP2 — Kevin Durant (@KDTrey5) September 6, 2022

« Je vais avoir besoin d'une explication, pourquoi je ne suis pas à 99 ' »