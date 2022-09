NBA

NBA : LeBron James et les Lakers se font clasher

Publié le 24 septembre 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Après une saison dernière très délicate, les Los Angeles Lakers ont à coeur de se rattraper. LeBron James n’entend pas vivre un deuxième exercice aussi délicat et est déterminé à aller chercher une nouvelle bague. Toutefois, Paul Pierce ne considère pas la franchise californienne comme un sérieux prétendant pour le titre, notamment à cause de l’âge de LeBron James.

À 37 ans, LeBron James est toujours impressionnant sur les parquets de NBA. Mais plus le temps passe, plus la star des Lakers est fragile. En effet, le King se blesse de plus en plus souvent et est parfois contraint de rester éloigner des terrains assez longtemps. Et au vu de son importance au sein de sa franchise, son absence pénalise grandement son équipe. Malgré tout, LeBron James est déterminé à réaliser une grande saison après un exercice 2021-2022 compliqué. Toutefois, Paul Pierce ne voit pas les Lakers comme de sérieux prétendants pour le titre.

NBA : LeBron James, une saison pour devenir le plus grand ? https://t.co/qxnRmoCGqC pic.twitter.com/ORQBjWgNSr — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Paul Pierce a des doutes sur la longévité de LeBron James

« Je ne vois pas les Lakers comme un concurrent légitime pour le titre NBA. D'abord, LeBron a un an de plus. Oui, il continue d'avoir une moyenne de 30 points, mais combien de temps encore peut-il faire ça ? » a affirmé l’ancien joueur des Boston Celtics lors du podcast de Kevin Garnett.

«Il ne peut pas rester en bonne santé»