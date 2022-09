NBA

NBA : Kyrie Irving lâche ses vérités sur le feuilleton Kevin Durant

Publié le 27 septembre 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Après un feuilleton qui a duré tout l’été, Kevin Durant a finalement choisi de rester chez les Brooklyn Nets. Toutefois, cette affaire a été suivie par plusieurs personnalités de la NBA, dont Kyrie Irving. Mais le meneur de jeu de 30 ans s’est montré très compréhensif envers son coéquipier, souhaitant son bonheur avant tout.

Cet été, les Brooklyn Nets ont été perturbés par d’importants problèmes, comme le désir de Kevin Durant de changer d’air. La star de 33 ans avait réclamé son trade et plusieurs franchises ont tenté de le recruter. Toutefois, aucune offre n’a été assez satisfaisante aux yeux des Nets et Kevin Durant est finalement resté au sein de la franchise de New-York. Toutefois, ce feuilleton en a embarrassé plus d’un, dont Kyrie Irving.

«Il y a un niveau de confiance mutuelle entre nous et je voulais simplement qu'il soit heureux»

Malgré tout, le meneur de jeu des Nets a expliqué devant la presse au cours du media day qu’il respectait la décision de Kevin Durant : « L'intersaison a été un énorme bordel. Ma prolongation de contrat, Kev qui demande son trade... C'était beaucoup. Sa demande de trade, c'était embarrassant mais je l'ai respectée. Je suivais ça depuis chez moi. Il y a un niveau de confiance mutuelle entre nous et je voulais simplement qu'il soit heureux. Si son avenir ne passait plus par les Nets, il fallait que je l’accepte. Il avait besoin de conversations franches cet été. On les a eues. »

