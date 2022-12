NBA : Nouvelle décision fracassante de James Harden ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour à un bon niveau avec les Sixers après avoir enchaîné les blessures, James Harden espère se mêler à la lutte pour le titre de champion NBA. Et pour son avenir, The Beard aurait déjà tranché. En effet, il préparerait déjà avec son entourage son retour chez les Houston Rockets.

Si James Harden termine sa carrière en NBA sans titre, il restera comme l’un des plus gros gâchis de l’histoire. Redoutable sur le plan offensif, le joueur des Sixers a toujours montré des carences défensives. James Harden a peut-être eu la malchance de ne pas tomber dans les bonnes franchises au bon moment. A 33 ans, The Beard n’a pas dit adieu à l’idée de remporter un titre, loin de là. Avec Joël Embiid, James Harden a le coéquipier idéal pour réaliser un joli parcours en playoffs. Avant de prendre une énorme décision ?

James Harden prépare son retour à Houston

C’est en tout cas ce que laisse penser ESPN . A en croire leurs informations, James Harden préparerait avec son entourage son retour à Houston. Derniers de la Conférence Ouest, les Rockets auraient bien besoin de rapatrier James Harden pour retrouver leur place dans le top 10. Près de deux ans après son départ, le meneur se cherche, lui qui a effectué une pige express chez les Brooklyn Nets. Même s’il est mieux avec les Sixers, on n’a pas encore retrouvé le James Harden de l’époque.

James Harden was rockin' around MSG 🤘 pic.twitter.com/vBlP9VdBen — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 25, 2022

Il avait fait un effort pour rester chez les Sixers