NBA : Un clash entre James Harden et Kevin Durant ? La vérité éclate

Parti des Nets en 2022 pour rejoindre les Philadelphia 76ers, James Harden n'aurait pas vraiment bien vécu son aventure à Brooklyn. L'arrière de 33 ans se serait notamment pris la tête à plusieurs reprises avec Kevin Durant. L'ailier vedette de la franchise lui aurait notamment reproché sa forme physique plus que douteuse.

Arrivé en 2021 chez les Brooklyn Nets, James Harden venait former un trio redoutable avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Mais rien ne s’est passé comme prévu au sein de la franchise new-yorkaise, qui n’a clairement pas atteint ses objectifs avec ses trois stars. Résultat, James Harden a été le premier à quitter le navire. En 2022, il a rejoint les Philadelphia 76ers. Et maintenant qu’il est loin des Nets, quelques révélations commencent à filtrer.

Kevin Durant et James Harden se sont clashés à plusieurs reprises

D’après les informations du journaliste de Fox Sports Yaron Weitzman, James Harden se serait accroché à plusieurs reprises avec Kevin Durant. L’ailier des Nets n’aurait pas eu peur de confronter l’arrière concernant sa forme physique douteuse. Le joueur qui évolue aujourd’hui chez les Philadelphia 76ers l’aurait très mal pris. Naturellement, cette confrontation aurait créé quelques tensions en interne entre les deux joueurs.

Harden lâche ses vérités sur les Nets