NBA : Durant, Irving… James Harden lâche ses vérités sur les Nets

Hugo Chirossel

Il y a encore quelques mois, Kevin Durant et Kyrie Irving étaient accompagnés de James Harden chez les Nets. Mais en février dernier, l’arrière âgé de 33 ans a été envoyé aux Sixers, à sa demande. Un terrible échec pour un Big Three qui devait permettre à Brooklyn d’être un prétendant au titre. L’ancien joueur des Rockets est récemment revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter la franchise.

Avant que les feuilletons Kevin Durant et Kyrie Irving n’enflamment l’été des Nets, ces derniers avaient dû faire face aux envies de départ d’une autre de leur superstar. En effet, jusqu’en février dernier, les deux joueurs formaient en compagnie de James Harden le Big Three de Brooklyn. L’ancien arrière des Rockets aurait eu du mal à s’intégrer au sein de la franchise new-yorkaise. Des conflits auraient également éclaté avec Kevin Durant, et James Harden a finalement demandé à être tradé.

« Il n'y avait pas de structure »

Alors qu’il évolue désormais aux Sixers, The Beard est récemment revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter les Nets. D’après lui, il y avait des dysfonctionnements au sein de la franchise. « Je n'ai pas envie, comment dire, de descendre quelqu'un ou quoi que ce soit. Juste, il n'y avait pas de structure et même les superstars, elles ont besoin de structure. C'est ce qui nous permet d'être les meilleurs joueurs et leaders pour nos organisations respectives », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Fox News .

« Les choses n'étaient pas ce que j'attendais »