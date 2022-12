NBA : Ces Français qui ont joué pour les Lakers

Thibault Morlain

Basée à la Los Angeles, la franchise des Lakers est l'une des plus mythiques de l'histoire de la NBA. LeBron James y joue aujourd'hui avec Anthony Davis ou Russell Westbrook et d'autres légendes sont passées par là à l'instar de Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar ou encore Magic Johnson. Et certains Français ont également eu la chance de porter le maillot des Lakers.

Depuis 1960, les Lakers sont basés à Los Angeles. Et en Californie, ils n'ont pas manqué d'écrire l'histoire avec de nombreux titres de champion NBA dont le dernier remporté en 2020. Une franchise historique qu'Evan Fournier pourrait d'ailleurs rejoindre d'ici peu. Aujourd'hui chez les New York Knicks, le Français vit une situation compliquée dans la Big Apple. Il est alors question d'un possible trade pour le joueur de 30 ans. Ainsi, différentes rumeurs envoient alors Evan Fournier chez les Lakers aux côtés de LeBron James. Selon les informations de Michael Scotto, journaliste pour HoopsHype , les Knicks auraient proposé le joueur à Los Angeles en échange de Patrick Beverley et Kendrick Nunn.

NBA : Lakers, Knicks… Evan Fournier impliqué dans un énorme trade ? https://t.co/mZEuPGi3CR pic.twitter.com/biWQL89Lbm — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Turiaf drafté par les Lakers

C'est encore loin d'être fait pour voir Evan Fournier porter le maillot des Lakers. Cela pourrait néanmoins faire un Français de plus à connaitre cette situation. Ils sont d'ailleurs très rares à l'avoir fait dans l'histoire. En effet, il n'y a que 2 Tricolores à avoir jouer pour les Lakers. Et quand on pense à la franchise californienne et à un joueur français, le nom de Ronny Turiaf vient rapidement. En 2005, il est drafté à la 37ème position par les Lakers après ses années universitaires à Gonzaga. Au total, le pivot sera resté 3 saisons là-bas. Pour quel bilan ? Joueur de rotation, il a participé à 173 matchs avec la franchise de Los Angeles pour une moyenne de points entre 5 et 6 par rencontre. A noter toutefois que ce passage aux Lakers aura donné un beau palmarès à Ronny Turiaf, lui qui a remporté la Conférence Ouest en 2008, année où il a également atteint les Finales NBA, malheureusement perdues face aux Boston Celtics.

Le bref passage de Doumbouya

Plus récemment, un autre Français a joué pour les Lakers : Sekou Doumbouya. Drafté par les Pistons en 2019, il a joué en Californie lors de la saison 2021-2022. Mais ses apparitions se comptent littérallement sur les doigts d'une main. En effet, Doumbouya n'a joué que 2 matchs avec les Lakers, n'ayant pas réussi à convaincre les Angelinos afin de transformer son contrat two-way en un contrat à longue durée. Coupé en mars derniers, le Français de 21 ans évolue désormais en G-League avec les Blue Coats du Delaware.