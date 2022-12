NBA : LeBron James va quitter les Lakers pour une raison totalement folle

Arnaud De Kanel

A bientôt 38 ans, LeBron James reste parmi les meilleurs joueur de la NBA. Malgré tout, son avenir est remis en question car il n'est pas éternel. Sous contrat avec les Lakers jusqu'en 2024, le King pourrait totalement revoir ses plans. Le début de saison de sa franchise est très compliqué et il rêve toujours d'évoluer aux côtés de son fils.

Plus aussi fringuant que dans le passé, LeBron James est toujours aussi important en NBA. Il reste la superstar incontestée de la ligue nord américaine. Mais voilà, à 37 ans, il se rapproche pas à pas de la retraite. En août dernier, il prolongeait son contrat avec les Lakers d'une année supplémentaire (plus une en option) dans l'optique de rester sur les parquets pour réaliser son plus grand rêve : jouer avec son fils Bronny. Né en 2004, il sera éligible à la NBA en 2024 et pourrait alors chambouler l'avenir de son père.

Les Lakers à la traine

Arrivé en 2018, LeBron James a déjà tout connu avec les Lakers. Endeuillé avec la mort tragique de l'icône de la franchise Kobe Bryant, puis au sommet quelques mois plus tard en remportant le titre, le King a fait le tour émotionnellement. Sur le sportif, c'est beaucoup plus compliqué depuis la saison passée où les siens avaient échoué à la 11ème place à l'Ouest. Le début de saison 2022-2023 n'est guère mieux puisque l'équipe de James pointe à la 12ème position. Cela pourrait fortement peser dans la balance pour son avenir, surtout qu'il affiche un souhait énorme.

«Je jouerai ma dernière saison avec Bronny»

En 2024, Bronny James sera en âge de rejoindre la NBA et son père soufflera ses 40 bougies à la fin de cette même année. Il pourrait donc se retrouver libre de tout contrat s'il n'active pas l'année supplémentaire incluse dans sa prolongation. Une aubaine pour un James vieillissant qui pourrait se retirer après avoir réalisé son rêve. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là » confiait le King . Des sacrifices financiers qui le rapprochent d'une association avec son fils dans une franchise moins huppée que les Lakers.

Vers un retour à Cleveland ?