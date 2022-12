NBA : Irving, polémique... Un nouveau scandale éclate, LeBron James pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, Kyrie Irving faisait l'objet d'une énorme polémique. Le joueur des Brooklyn Nets avait été pris en grippe par les médias, les supporters et le reste de la NBA. Depuis, le meneur de jeu s'est excusé. Mais alors qu'un nouveau scandale a éclaté en-dehors de la ligue de basket, LeBron James a rebondi sur la polémique Kyrie Irving.

Le début de saison de Kyrie Irving a été entaché par une fâcheuse polémique. Ayant fait la promotion d’un film à connotation antisémite et complotiste, le meneur de jeu des Nets a été suspendu par sa franchise et pris en grippe par les médias et les supporters. Depuis, Kyrie Irving a fini par s’excuser et a retrouvé sa place dans l’équipe. Mais LeBron James n’en a visiblement pas fini avec cette affaire.

LeBron James charge les médias pour l’affaire Irving

Présent en conférence de presse, la star des Lakers a voulu aborder le sujet de la polémique Jerry Jones, le propriétaire des Dallas Cowboys en NFL, qui fait l’objet d’un scandale pour une photo de 1967 où on le voit en train de bloquer l’accès à un lycée à 6 étudiants afro-américains. « J'ai une question pour vous, les gars, avant que vous ne partiez. Je me demandais, en venant ici, pourquoi vous ne m'aviez pas posé une question sur la photo de Jerry Jones, alors que quand l'histoire avec Kyrie est sortie, vous l'avez fait rapidement. Kyrie a dit : 'Je sais qui je suis et je veux que les médias déploient la même énergie pour parler de ce que mon peuple a traversé'. Cette photo de Jerry Jones, c'est précisément l'un de ces moments que les Noirs américains ont traversé. En tant qu'homme et athlète noir avec du pouvoir et une plateforme, j'ai le sentiment que lorsque l'on fait quelque chose de mal ou avec lequel les gens ne sont pas d'accord, c'est directement dans tous les journaux et au premier plan de toutes les émissions. On m'en parle tous les jours » explique ainsi LeBron James dans des propos rapportés par Basket Session .

«Il me semble que tout ça a été étouffé»