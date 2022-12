NBA : Stephen Curry a reçu un énorme conseil de Tom Brady

Alors qu’il a fêté ses 34 ans cette année, Stephen Curry a désormais 14 saisons de carrière en NBA derrière lui. Ainsi, le meneur des Warriors est plus proche de la fin que du début de sa carrière, mais il ne semble pas encore près de s'arrêter. Il a d’ailleurs discuté de ce sujet avec un certain Tom Brady, qui lui a adressé un énorme conseil avant sa retraite.

Cela fait maintenant près de 15 ans que Stephen Curry fait le bonheur des Warriors. Drafté en 2009, Baby Face a eu des difficultés lors de son arrivée en NBA, gêné par de nombreuses blessures. Depuis, il est devenu le meilleur shooteur de l’histoire de la ligue. L’année dernière, il a même battu le record de Ray Allen du nombre de tirs à trois points réussis. Mais au mois de mars dernier, Stephen Curry a fêté ses 34 ans et certains commencent à s’interroger sur la suite de sa carrière.

Combien de temps continuera-t-il à évoluer en NBA ? La question se pose et il a d’ailleurs été interrogé à ce sujet, lors d’une soirée organisée par Sports Illustrated . D'ailleurs, Stephen Curry a révélé avoir discuté de ce sujet un certain Tom Brady. « J’ai parlé à Tom Brady, à propos de là où il en est à ce stade de sa carrière. Il joue toujours à un niveau élevé à 44 ans, et son conseil était simplement de prendre les années les unes après les autres. Il n’y a aucun moyen de sauter les étapes, d’avancer rapidement. C’est comme ça que tu en es arrivé là, donc ne te précipite pas pour deviner combien de temps tu pourras jouer. Ton corps te le dira. Mais je ne me vois pas ralentir de sitôt », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Charlie Walter.

Asked Steph Curry how long he thinks he can play. Curry said he received advice from Tom Brady on how to approach the matter. #DubNation pic.twitter.com/Z56Hc0C4Op