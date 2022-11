NBA : Warriors, Hornets… Stephen Curry prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant plus de 13 ans en NBA, Stephen Curry est l’homme d’une franchise. Le meneur âgé de 34 ans a toujours évolué sous les couleurs des Warriors et même s’il aimerait que cela reste ainsi, la tentation de voir ailleurs est également présente. Il pourrait se laisser tenter par une expérience à Charlotte avec les Hornets, ville où jouait son père et où il a grandi.

Drafté en 2009, Stephen Curry est d’ores et déjà une légende des Warriors. Le meneur âgé de 34 ans a mené sa franchise à quatre titres de champion NBA, dont le dernier remporté la saison dernière face aux Boston Celtics. Considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur shooteur de l’histoire, Stephen Curry est indissociable de Golden State, comme peuvent l’être Klay Thompson et Draymond Green. Mais alors que son contrat court jusqu’en 2026, il n’a pas totalement fermé la porte à un départ un jour ou l’autre.

Stephen Curry tenté par les Hornets ?

Car le double MVP de la saison régulière (2015, 2016) est très attaché à la ville de Charlotte. Né à Akron dans l’Ohio, Stephen Curry y a grandi, alors que son père, Dell Curry, évoluait chez les Bobcats, désormais appelés Hornets. D’autant plus qu’il a joué pour la fac de Davidson, située en Caroline du Nord, lorsqu'il était à l’université. Interrogé par le Charlotte Observer , Stephen Curry, même s’il reste très attaché aux Warriors, a avoué qu’il pourrait se laisser tenter par une expérience à Charlotte.

« La curiosité de savoir ce que cela ferait de jouer pour sa ville »