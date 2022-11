NBA : Cavaliers, Warriors… Quand Stephen Curry a été surpassé par LeBron James

Hugo Chirossel

Les Finales NBA de 2016 étaient peut-être les plus spectaculaires de l’histoire. Menés 3-1 face aux Warriors, les Cavaliers avaient réussi l’exploit de remporter le premier titre de la franchise. L’équipe de l’Ohio avait pu compter sur un LeBron James et un Kyrie Irving au sommet de leur art. Une série qui, encore aujourd’hui, hante Stephen Curry.

La confrontation entre les Cavaliers et les Warriors lors des Finales de 2016 restera dans les annales de la NBA. Après quatre saisons et deux titres remportés avec le Heat, LeBron James était retourné dans la franchise de l’Ohio en 2015 avec un objectif en tête : permettre à Cleveland de remporter le premier titre de son histoire. Mais sur sa route se dressait les Warriors, emmenés par Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, champions l’année précédente, face aux Cavaliers justement.

Une première dans l’histoire

Pour décrocher le premier titre de sa franchise, LeBron James a dû réaliser ce qui n’avait encore jamais été fait. En effet, mené 3-1, Cleveland a réussi à refaire son retard et à être sacré champion, du jamais vu dans l’histoire des Finales NBA. Deux actions, lors du match 7, symbolisent cet exploit : le contre de LeBron James sur Andre Iguodala, ainsi que le panier à trois points de Kyrie Irving, sur la tête d’un Stephen Curry dépassé. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur cette confrontation, dans l’émission The Old Man and The Three , animée par JJ Redick. Le meneur des Warriors l’avoue, il n’a rien pu faire face aux deux joueurs des Cavaliers, inarrêtables lors des trois derniers matchs de cette série.

«Je n’ai jamais rien vu d’aussi fou»

« Le truc avec cette histoire de 3-1 en Finales, c’est que je n’ai jamais vu deux joueurs avoir un tel niveau pendant 3 matchs de suite. Je n’ai jamais rien vu d’aussi fou. LeBron et Kyrie étaient sur une autre planète. Parce qu’on a bien joué sur la fin de la série, ils ont juste été encore meilleurs que nous. C’était difficile de regarder ça et de sentir que tu ne pouvais absolument rien faire pour les arrêter », se rappelle Stephen Curry.

Steph Curry revisits the 2016 NBA Finals and calls LeBron and Kyrie’s incredible performances in Games 5-7 the craziest thing he’s ever seen. Watch the full episode: https://t.co/GGBpGOSgoG pic.twitter.com/JTvzeM5ce2 — TheOldMan&TheThree (@OldManAndThree) November 22, 2022

«Je ne peux que tirer mon chapeau aux adversaires»