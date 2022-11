NBA - Lakers : Le coup de pression de LeBron James

Après une saison dernière décevante, les Lakers sont en difficulté depuis la reprise de la NBA. La franchise de Los Angeles pointe à l’avant-dernière place de la conférence Ouest, avec un bilan de 2 victoires pour 10 défaites. Indirectement, LeBron James a tenu à faire passer un message à ses dirigeants.

Nouvelle saison, mais même problèmes pour les Lakers. Après avoir terminé 11e de la conférence Ouest l’année dernière, ce qui les avait privés de playoffs, les Angelinos ne sont pas au mieux depuis la reprise de la NBA, il y a maintenant un mois. LeBron James et ses coéquipiers sont actuellement avant-derniers de leur conférence, avec le même nombre de victoires (3) que les Rockets, bons derniers.

Des résultats qui ne conviennent forcément pas au King . Dans l’émission The Shop , LeBron James a d’ailleurs fait passer un message aux dirigeants des Lakers, en parlant de football américain et de la situation d’Aaron Rodgers aux Packers. « Quand vous avez un franchise player transcendant comme Aaron Rodgers, pourquoi ne pas l’entourer du mieux possible quand vous avez les picks disponibles pour maximiser votre effectif ? » s’est-il demandé. Avant d’ajouter qu’il parlait « de football, mais bon, ça peut évidemment se retranscrire au basket . »

“If you have a transcendent franchise player like Aaron Rodgers why won’t you surround that when you got the picks to maximize what you do”- LeBron 👀👀👀👀(h/t @gifdsports ) pic.twitter.com/8Jk1X5p0jH