NBA

NBA - Lakers : Anthony Davis tradé pour rêver à nouveau du titre ?

Publié le 9 novembre 2022 à 16h35

Kevin Laborde

Les Los Angeles Lakers de LeBron James continuent de s’enfoncer dans la crise et plus personne ne semble y croire pour le titre en fin de saison. Les rumeurs de trade se multiplient dans la presse américaine. Certaines concernent même désormais Anthony Davis, pourtant considéré comme intouchable il y a encore quelques semaines.

Et de huit ! Dans la nuit de lundi à mardi, les Los Angeles Lakers (sans LeBron James, laissé au repos) ont été battus pour la huitième fois de la saison, contre le Jazz (139-116). Après dix matches de saison régulière, la franchise de Los Angeles affiche le troisième pire bilan de la ligue. Une sorte d’exploit, alors que plusieurs franchises cachent à peine leur volonté de maximiser leur chance de récupérer le prodige français Victor Wembanyama lors de la prochaine draft, en faisant la plus mauvaise saison possible.

Westbrook désormais en sortie de banc

Rien ne va chez les Lakers depuis le début de saison et ce n’est pas le nouveau rôle de Russell Westbrook, désormais 6e homme (à 47,1 millions de dollars par an), qui a changé quelque chose. Si ce rôle en sortie de banc a au moins le mérite de mettre en quelque sorte fin au cauchemar personnel vécu par le MVP 2017, depuis son arrivée chez les Lakers il ne change rien aux problèmes de fond de cette équipe, qui manque de beaucoup trop de choses pour espérer aller chercher un 18e titre NBA en juin prochain.

Rob Pelinka résigné ?

Depuis l’été dernier, des rumeurs envoyaient Buddy Hield et Myles Turner chez les Lakers. Mais il faudra plus que Westbrook pour convaincre Indiana. Les tours de draft de 2027 et 2029 ? Rob Pelinka et les autres dirigeants des Lakers sont de moins en moins tentés par cette idée. Selon les informations de Shams Charania de The Athletic rares sont désormais les décideurs qui y croient encore pour cette saison. Inutile donc de sacrifier encore des tours de Draft, très importants pour l’après-LeBron James, si cela permet juste d’aller chercher une place en Play-in en fin de saison régulière.

NBA : France, Etats-Unis... Une grande réponse tombe pour Embiid https://t.co/D1uI4pHpeg pic.twitter.com/WqAsP5tzlZ — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Un trade avec les Spurs évoqué

Les dernières informations publiées dans la presse américaine assurent que les Lakers s’intéressent à deux joueurs des San Antonio Spurs : Doug McDermott et Josh Richardson. Russel Westrbook servirait toujours de monnaie d’échange (il serait coupé dès son arrivée au Texas). Reste que si McDermott et Richardson sont deux joueurs très adroits du parking, ils auront certainement du mal à faire de ces Lakers des candidats au titre.

Bombe à venir autour d’Anthony Davis ?

C’est peut-être pour cette raison que des fuites ont concerné Anthony Davis ces derniers jours. Selon Bill Simmons de The Ringer, l’autre star des Lakers pourrait être concernée par un trade. La franchise californienne tenterait alors de reconstruire totalement son effectif autour de LeBron James. Ce serait une véritable bombe et un très gros pari. Avec une cote énorme. Difficile en effet de se remettre à y croire pour le titre cette saison si les Lakers se séparent de leur autre superstar. Celle qui était censée prendre le relais de LeBron James dans quelques années. Mais visiblement, ce serait désormais le seul espoir des dirigeants de la franchise.