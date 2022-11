Basket - NBA

Avant la NBA, Wembanyama se fixe un énorme objectif

Publié le 9 novembre 2022 à 06h35

Agé seulement de 18 ans, Victor Wembanyama est annoncé comme la prochaine star du basket français, mais aussi de la NBA. Il pourrait devenir le premier tricolore à être numéro un de la prochaine draft. Mais avant de possiblement faire le grand saut avec les Etats-Unis, le joueur a à cœur de réussir ses débuts en équipe de France.

Le basket français a, peut-être, trouvé sa prochaine star. Agé de 18 ans, Victor Wembanyama est présenté comme le prochain prodige de sa discipline. Lié aux Metropolitans 92, le joueur devrait rejoindre la NBA sous peu. Wembanyama est déjà désigné comme le futur first pick de la draft 2023. Mais avant de rejoindre la NBA, l'ailier va faire ses débuts en équipe de France. Il a été convoqué par Vincent Collet pour affronter notamment la Lituanie ce vendredi.

« L'équipe de France, c'est très important pour moi »

Dans des propos rapportés par L'Equipe , Wembanyama a évoqué sa joie de faire partie de cette sélection. « J'ai déjà joué en équipe de France chez les jeunes et ça me donne toujours une motivation en plus. C'est très important pour moi. Je le retrouve aussi chez mes coéquipiers, chez mes adversaires : se battre pour son pays, c'est totalement différent, ça donne une énergie supérieure » a-t-il déclaré.

« Je vais essayer d'apporter cette énergie »

Le joueur espère apporter ses qualités défensives. « Je vais essayer de bien m'inclure dans le projet, de m'adapter au mieux pour essayer d'apporter deux victoires à l'équipe de France. Je vais essayer d'amener de la fraîcheur, de la présence sur le terrain. En équipe de France, en FIBA et à tous les niveaux, ça commence par la défense, donc je vais essayer d'apporter cette énergie » a-t-il confié.

« Il faut d'abord s'adapter et connaître ce niveau senior FIBA »