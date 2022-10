NBA

NBA : Wembanyama va toucher le pactole

Publié le 29 octobre 2022 à 10h35

Thibault Morlain

Aujourd’hui aux Metropolitans 92, Victor Wembanyama va faire le grand saut vers la NBA la saison. Et aux Etats-Unis, tout le monde est unanime pour dire que le crack français de 18 ans sera le choix de la future Draft. Ne reste alors plus qu’à connaitre la franchise qui récupérera Wembanyama, qui devrait alors toucher le pactole en débarquant en NBA. Et cela pourrait n’être que le début pour lui…

Alors que la saison 2022-2023 de NBA vient à peine de commencer, les observateurs sont déjà impatients pour le futur exercice. La raison ? L’arrivée de Victor Wembanyama. Véritable prodige, le Français au physique impressionnant va débarquer en NBA au terme de la future Draft. D’ailleurs, tout indique que l’actuel joueur des Metropolitans 92 sera choisi en premier. Cela serait alors un record pour un Français à la Draft. Et par la même occasion, cela garantirait un très gros contrat à Wembanyama.

Un premier contrat à 12M€ par an

Si Victor Wembayama ne sait pas encore dans quelle franchise NBA il signera, son futur contrat est déjà connu. Le Parisien explique ainsi que si le Français est choisi en numéro 1 à la Draft, il devrait alors recevoir un salaire d’environ 12M€ par saison. Au total, s’il fait donc les 4 ans qui seront prévus avec sa franchise, ce sont 50M€ qui iront dans la poche de Wembayama. Un énorme investissement qui en vaut toutefois la peine puisque comme précisé par le quotidien, la franchise qui le récupérera verra sa valeur grimper immédiatement de 500M€.

Un futur contrat aux sommes « absolument astronomiques »