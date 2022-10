NBA

Avant l’arrivée de Wembanyama, la NBA prend une décision inédite et lui dresse le tapis rouge

Etincelant lors de la tournée américaine des Mets 92, Victor Wembanyama a épaté tout le monde, dont LeBron James. Annoncé comme le prochain numéro 1 de la Draft, le Français va de nouveau pouvoir se montrer aux yeux des Américains. En effet, la NBA devrait acquérir les droits des matchs des Mets 92.

Il est la prochaine grande star du basket. A seulement 18 ans, Victor Wembanyama enflamme déjà la NBA alors qu’il n’a pas joué le moindre match dans la ligue américaine. Annoncé comme le prochain numéro 1 de la Draft, Wembanyama a confirmé son statut lors d’une tournée aux Etats-Unis avec les Mets 92. Etincelant, Victor Wembanyama a récolté les éloges des plus grandes stars de la NBA, dont LeBron James.

« Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé plein de licornes ces dernières années, mais lui c’est plutôt un OVNI. Je n’ai jamais vu.. Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça. Etre aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain… Qu’il fasse 2m24, 2m27 ou 2m21, quelle que soit sa vraie taille », reconnaissait le King , ébloui par le talent de Victor Wembanyama.

VICTOR WEMBANYAMA WITH ONE OF THE CRAZIEST BLOCKS I'VE EVER SEEN, SHUTS DOWN THE 2V1 IN TRANSITION BY HIMSELF pic.twitter.com/Hz6817ioUr