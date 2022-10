NBA

NBA : Après LeBron James, une autre star s’enflamme pour Victor Wembanyama

Publié le 21 octobre 2022 à 00h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Épatant lors de la tournée américaine des Mets 92, Victor Wembanyama a rappelé à tout le monde qu’il était le favori pour être numéro un de la prochaine Draft. Après LeBron James, c’est Damian Lillard qui s’est enflammé pour le jeune français, le décrivant comme « un joueur générationnel ».

Il n’a que 18 ans qu’il a déjà la NBA à ses pieds. Même s’il n’a toujours pas joué le moindre match dans la ligue américaine, Victor Wembanyama est sûrement le joueur le plus attendu outre Atlantique. Lors d’une tournée aux Etats-Unis avec les Mets 92, Wembanyama a épaté tout le monde, dont LeBron James. Le King a observé attentivement le jeune français et il n’a pas manqué de le couvrir d’éloges.

LeBron déjà fou de Wembanyama

« Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé plein de licornes ces dernières années, mais lui c’est plutôt un OVNI. Je n’ai jamais vu.. Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça. Etre aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain… Qu’il fasse 2m24, 2m27 ou 2m21, quelle que soit sa vraie taille », avait lancé LeBron James après les prouesses de Victor Wembanyama. Et le numéro 6 des Los Angeles Lakers n’est pas le seul à reconnaître le talent du Français…

🎙 Damian Lillard fait l’éloge a son tour de notre 𝘧𝘳𝘦𝘯𝘤𝘩𝘪𝘦 🇫🇷 Victor Wembanyama ✨sur #NBA on ESPN"Je veux dire, je n'ai vu que des clips de lui. Mais mec, je veux dire déjà il mesure quoi 2m24 ?Il est générationnel, vous savez que je n'ai jamais rien vu de tel" 🔭 pic.twitter.com/4Vn042lj3a — Victor Wembanyama 👽🇫🇷 (@VicWembanyamaFR) October 19, 2022

«Je suis content de savoir que je ne vais pas avoir à être longtemps en NBA avec lui»