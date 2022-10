NBA

Avant la NBA, le phénomène Wembanyama reçoit un coup de pression

Publié le 18 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

À 18 ans, Victor Wembanyama affole déjà la NBA. Pressenti pour être le numéro un de la draft 2023, le Français est promis à un grand avenir dans la ligue américaine. D’ailleurs, Vincent Collet l’attend de pied ferme. Le sélectionneur des Bleus va suivre attentivement l’évolution du pivot, et se projette déjà sur la prochaine étape de sa carrière.

À seulement 18 ans, Victor Wembanyama est la nouvelle sensation du basket français. Le pivot de 2 mètres 19 affiche un talent, une précocité, et un potentiel sans limite. Naturellement, le joueur des Metropolitans 92 est pressenti pour occuper une haute place lors de la draft 2023, si ce n’est la première position. Victor Wembanyama affole littéralement les Etats-Unis et la NBA. Mais Vincent Collet, lui, veut déjà que le joueur de 18 ans soit prêt pour la prochaine étape.

«Nous voulons en réalité qu’il soit déjà prêt pour la suite»

« Je lui ai déjà dit que je n’allais pas l’aider spécifiquement à atteindre la première position de la draft. Nous voulons en réalité qu’il soit déjà prêt pour la suite, qui est de dominer la NBA » a annoncé le sélectionneur de l’Équipe de France dans des propos rapportés par Parlons Basket . Vincent Collet voit déjà de grandes choses pour Victor Wembanyama en NBA. Reste maintenant à voir s’il arrivera à confirmer son potentiel.

