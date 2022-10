NBA

NBA : L’incroyable confidence de Michael Jordan

Publié le 17 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Connu pour ses performances sous le maillot des Bulls, avec qui il a remporté six titres NBA, Chicago n’est pas l’équipe dans laquelle Michael Jordan a pris le plus de plaisir. En effet, His Airness garde un meilleur souvenir de ses années universitaires à North Carolina, alors qu’il avait encore tout à prouver.

Quand on pense à Michael Jordan, on pense forcément aux Chicago Bulls. Celui que certains considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire a joué pendant 13 saisons pour la franchise basée dans l’Illinois, avec qui il a remporté six bagues de champion NBA. Quand bien même, au moment de lui demander avec quelle équipe il a été le plus épanoui, ce ne sont pas les Bulls qui viennent à l’esprit de Michael Jordan.

«C’était l’occasion pour moi de prouver»

« Je dirais que j’ai pris plus de plaisir avec les Tar Heels. Personne ne me connaissait à l’époque. C’est à ce moment-là que la notoriété et tout le reste est arrivé. Quand j’ai débarqué à Chicago, j’avais été drafté en troisième position, donc tout le monde savait que j’étais à peu près bon », a-t-il confié dans une interview accordée à Cigar Aficionado . « À l’inverse, à North Carolina, quand ils m’ont recruté et m’ont demandé de rejoindre leur université, c’était l’occasion pour moi de prouver. Jusqu’à ce moment-là, tout le monde disait que j’étais assez bon, mais personne ne savait à quel point. Je venais d’une petite ville, je n’étais pas All-American, je n’étais pas dans le Top 100 du circuit high school, je n’avais pas participé à des matchs de AAU. Je n’étais même pas classé . »

L’expérience la plus «satisfaisante» de Michael Jordan