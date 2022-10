NBA

NBA : Gasol, LeBron James... Quand Kobe Bryant choquait la Team USA

Publié le 17 octobre 2022 à 12h35

Hugo Chirossel

Avant les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la Team USA n’arrivait pas avec le statut de favori. La sélection américaine restait sur un échec aux JO d’Athènes en 2004, mais également lors des championnats du monde de 2002 et 2006. C’est alors qu’a vu le jour la « Redeem Team », emmenée par Kobe Bryant. Ce dernier a d’ailleurs surpris le reste de ses partenaires, avant d’affronter l’Espagne et son coéquipier aux Lakers, Pau Gasol.

La Team USA est souvent vu comme la meilleure sélection du monde. Les exploits de la Dream Team de Michael Jordan et consorts à l’occasion des Jeux olympiques de Barcelone en 1992 a marqué les esprits, mais la suite ne s’est pas forcément passée comme espéré. Battue en demi-finale des JO d’Athènes en 2004 par l’Argentine (89-81), la sélection américaine restait également sur des échecs lors des championnats du monde de 2002 et 2006, avant de participer aux Jeux de Pékin il y a maintenant 14 ans.

2008, les JO de la rédemption

C’est alors qu’est née la Redeem Team (l’équipe de la rédemption). Un documentaire mis en ligne par Netflix et produit par LeBron James et Dwyane Wade notamment, retrace l’épopée de cette équipe. On y retrouve des témoignages des deux anciens coéquipiers au Heat, mais également de joueurs comme Carmelo Anthony et Chris Bosh. Un évènement de ces Jeux olympique de Pékin a particulièrement marqué les joueurs présents : la rencontre face à l’Espagne en phase de groupes. À cette occasion, Kobe Bryant retrouvait un de ses coéquipiers chez les Lakers avec qui il était très proche, Pau Gasol.

In 2004, the US Olympic Men's Basketball team lost the gold and sought redemption in Beijing 2008. @KingJames, @DwyaneWade, and Kobe Bryant led The Redeem Team. This is that story. #TUDUM pic.twitter.com/95MCsOQ6h3 — Netflix (@netflix) September 24, 2022

«Il vient de faire ça à son coéquipier ?»