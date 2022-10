NBA

NBA : Wade, Bryant… Le constat XXL de LeBron James sur Michael Jordan

Publié le 13 octobre 2022 à 14h35

Seize ans après le sacre incontesté de la Team USA portée par Michael Jordan aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, LeBron James et ses compères ont redoré le blason de la sélection américaine sur la scène internationale après un cuisant échec en 2004 à Athènes. Résultat, King James a affirmé, pour une raison précise liée à la profondeur d’effectif, que la Team USA de 2008 a été la meilleure équipe internationale de tous les temps.

Après avoir marché sur le basket mondial pendant des années, les Etats-Unis ont connu plusieurs désillusions lors du Mondial de 2002, des Jeux Olympiques de 2004 et lors des championnats du monde de 2006 au Japon. Afin de retrouver les sommets d’une discipline qu’elle a tant dominé, la Team USA a intégré Kobe Bryant pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 à un groupe déjà composé de stars telles que LeBron James, Dwyane Wade qui disposait déjà d’une bague de champion NBA, de Carmelo Anthony ou encore de Chris Bosh et Chris Paul.

«C’est l’un des meilleurs matchs auxquels j’ai pris part»

Avec la montée de niveau des équipes nationales telles que l’Argentine, la Grèce, l’Italie et surtout l’Espagne, la Team USA a eu fort à faire pour bâtir un groupe solide pour rafler la médaille d’or en 2008 face au champion du monde en titre qu’était l’Espagne des frères Pau et Marc Gasol. Au terme d’un suspense insoutenable, la Team USA est sortie victorieuse de cet affrontement sur le score de 118 à 107. Un match qui est resté gravé dans la mémoire de LeBron James qui remportait à cette occasion la première de ses deux médailles d’or olympique. « La finale des JO face à l’Espagne ? C’est l’un des meilleurs matchs auxquels j’ai pris part ». a confié LeBron James dans le documentaire Netflix : The Redeem Team.

«Si vous avez D-Wade qui sort de votre banc, vous avez la meilleure équipe internationale de tous les temps»