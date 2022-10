NBA

NBA : Kevin Durant met un coup de pression à Ben Simmons

Publié le 12 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Après les feuilletons Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets se projettent désormais sur la saison à venir. Cette année, ils pourront compter sur Ben Simmons, arrivé en février dernier, mais qui n’a toujours pas disputer la moindre minute avec Brooklyn. Si KD croit lui, il n’a pas l’intention de le ménager pour autant.

L’été des Nets a été agité. Après une saison décevante, Kyrie Irving et Kevin Durant ont tous les deux eu des envies d’ailleurs. Surtout le second nommé, qui avait même réclamé les départs de Sean Marks et Steve Nash pour rester. Depuis, la situation semble être rentrée dans l’ordre. Sur le papier, Brooklyn reste un prétendant à la lutte pour le titre en fin de saison, qui débutera le 19 octobre prochain. D’autant plus que cette année, la franchise new-yorkaise pourra compter sur Ben Simmons.

NBA : LeBron James se fait interpeller pour Russell Westbrook https://t.co/TRwQkqFMpv pic.twitter.com/UqgO8x8p94 — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Ben Simmons est attendu

Arrivé en février dernier dans le cadre du trade qui avait vu James Harden prendre la direction de Philadelphie, le joueur âgé de 26 ans n’a pas participé à la fin de saison dernière, en raison de douleurs au dos. Désormais opérationnel, il y a beaucoup d’attente autour de son association avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Mais Ben Simmons n’a pas joué depuis longtemps et il lui faudra peut-être un peu de temps avant de reprendre le rythme.

« Je ne suis pas ici pour faire le baby-sitter »