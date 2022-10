NBA

NBA : Après son trade, Rudy Gobert annonce un incroyable objectif

Publié le 11 octobre 2022 à 08h35

Pierrick Levallet

Huit ans après avoir rejoint le Utah Jazz, Rudy Gobert a changé de franchise et s’est engagé chez les Minnesota Timberwolves. Au côté de Karl-Anthony Towns, le pivot français entend bien faire de son mieux pour mener son équipe vers le succès. Rudy Gobert a d’ailleurs d’énormes ambitions et rêve d’un titre NBA.

Après huit saisons passées au Utah Jazz, Rudy Gobert a changé de franchise en NBA cet été. Le pivot de 30 ans a rejoint les Minnesota Timberwolves d’un certain Karl-Anthony Towns. Les deux joueurs vont former un incroyable duo dans la raquette. De quoi permettre aux Wolves d’être enfin compétitifs pour jouer le titre ? En tout cas, Rudy Gobert entend bien faire de son mieux pour décrocher une bague là-bas.

NBA : Rudy Gobert se lâche après son énorme trade https://t.co/EMYRgnvyFD pic.twitter.com/asB9RtHAT8 — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Gobert veut jouer le titre

« Tous les soirs, nous aurons l’opportunité de devenir encore meilleurs. Mais le basket n’est pas une science parfaite. La perfection n’existe pas. Mais si tu peux jouer pour les autres chaque soir et te battre à chaque minute sur le parquet, alors on parviendra à devenir encore meilleur. Notre objectif est de faire partie des meilleures équipes de l’Ouest, puis d’atteindre la finale pour jouer le championnat » a-t-il confié au journaliste Mark Medina lors d’un entretien. Rudy Gobert a d’énormes ambitions avec sa nouvelle franchise.

«Ça va être très fun de jouer avec Karl-Anthony Towns»