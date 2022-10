NBA

NBA : Rudy Gobert s'enflamme après son départ

Publié le 2 octobre 2022 à 22h35 par Thomas Bourseau

Rudy Gobert a décidé, à 30 ans, de prendre un nouveau départ en quittant Utah pour le Minnesota. Chez les Timberwolves, Gobert évoluera aux côtés de Karl-Anthony Towns. De quoi rendre le pivot français particulièrement excité.

Ayant soufflé sa 30ème bougie en juin dernier, Rudy Gobert a décidé de fermer le seul chapitre qu’il avait jusque-là connu en NBA afin d’en entamer un nouveau. Après neuf saisons régulières effectuées à l’Utah Jazz et un contrat superman signé sur la fin, le pivot français a pris la décision, comme son ancien compère Donavan Mitchell parti chez les Cleveland Cavaliers, de changer d’air. Direction le Minnesota pour arborer la tunique des Timberwolves afin d’évoluer aux côtés de Karl-Anthony Towns, premier choix de la draft de 2015.

«KAT et moi, on n’a pas arrêté de s’envoyer des messages»

Un link-up qui a le don d’exciter Rudy Gobert. Capable de jouer à la fois ailier fort et pivot, Karl-Anthony Towns sera proche de son nouveau coéquipier et à eux deux, Gobert et KAT pourraient faire très mal aux adversaires à l’intérieur. Lors du media day, Rudy Gobert a livré une croustillante anecdote à ce sujet. « KAT et moi, on n’a pas arrêté de s’envoyer des messages. Jusqu’ici, je n’avais jamais vraiment eu l’occasion d’apprendre à le connaitre en tant que personne. On a toujours été perçus comme des rivaux, que ce soit en NBA ou pour le All-Star Game. Mais au final, on a tous les deux bien matché humainement. On a de l’empathie pour les autres, chacun veut que l’autre réussisse. Et je pense que tout ça va être notre moteur dans tout ce qu’on va pouvoir faire cette saison ».

«L’excitation est à son paroxysme !»

Au sujet de sa nouvelle aventure, Rudy Gobert n’a pas manqué de souligner à quel point il était impatient de commencer la saison sous ses nouvelles couleurs des Minnesota Timberwolves et dans des propos toujours rapportés par Parlons-Basket. « L’excitation est à son paroxysme ! On a hâte de pouvoir montrer ce qu’on va pouvoir faire ensemble pour cette équipe, et de s’amuser sur le terrain. On veut gagner des matchs ensemble et vivre le quotidien d’une saison NBA ensemble. On a tous les deux beaucoup d’ambition, et on a tous les deux connu beaucoup de hauts et de bas dans nos carrières. Et maintenant, l’heure est venue de s’entraider et de se rendre mutuellement meilleurs ».