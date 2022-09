Basket

Basket : Gobert critiqué, un cadre des Bleus monte au créneau

Publié le 23 septembre 2022 à 00h35 par Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France s’est inclinée face à l’Espagne en finale de l’EuroBasket (88-76) dimanche dernier, Rudy Gobert est la cible des critiques. Certains observateurs lui reprochent son manque d’apport lors de cette rencontre, à l’issue de laquelle il a terminé avec 6 points. Pour Nando de Colo, le pivot français a mal été utilisé.

Une de plus. Dimanche dernier, l’équipe de France a été battue par l’Espagne, en finale de l’EuroBasket 2022 (88-76). Une défaite décevante, mais logique au vu de la rencontre. Les Bleus ont couru après le score tout le match et se sont inclinés face à un adversaire meilleur qu’eux ce soir-là. Cadre et leader du groupe de Vincent Collet, Rudy Gobert a, comme souvent, été la cible de critiques après la rencontre.

« Ce n’est pas la meilleure manière de l’utiliser »

Le pivot des Minnesota Timberwolves a terminé avec 6 points, 6 rebonds et également 3 ballons perdus. Pour Nando de Colo, Rudy Gobert a tout simplement été mal utilisé : « Ce n’est pas pour mettre la faute sur Rudy, mais lui donner la balle à chaque fois poste haut, ce n’est pas la meilleure manière de l’utiliser. On sait très bien dans quel style de jeu Rudy peut être très important pour nous, défensivement, mais aussi en attaque. Si on crée pour lui, il faut être plus dans l’agressivité vers le panier et non pas que ce soit lui qui crée pour les autres. Il faut mettre chaque individualité au service de l’équipe », a-t-il confié à RMC .

🔥🏀 Nouvel épisode de votre podcast 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝗧𝗶𝗺𝗲 avec @NandoDeColo !🇫🇷 Avec l'arrière de l'équipe de France, @PierreDorian, @Bigfredstyle, @StephBrun41 et @AlexBiggerstaff débriefent l'Euro des Bleus. — RMC Sport (@RMCsport) September 20, 2022

« Je pense qu’on a été très inconstants sur l’ensemble de l’Euro »

Au-delà de la manière d’utiliser Rudy Gobert, Nando de Colo estime que cette finale a été marquée par « des mauvais choix tactiques, des prises de décision qui n’ont pas été bonnes, et même si on fait une première mi-temps très limite parce qu’on laisse jouer l’Espagne, on doit prendre le match en main en deuxième mi-temps. On n’a pas su le faire. (…) Je pense qu’on a été très inconstants sur l’ensemble de l’Euro, même si on a réussi à pratiquement aller jusqu’au bout. On en avait clairement les capacités, mais des choses n’ont pas été faites de la bonne manière . »

« Il faut que chacun se remette à sa place »