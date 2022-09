Basket

Wembanyama, Embiid... Gobert s’enflamme pour l’avenir des Bleus

Publié le 22 septembre 2022 à 06h35 par Jules Kutos-Bertin

De nouveau battue en finale de l’Eurobasket, l’équipe de France a encore échoué aux portes de l’or. Dépité après ce nouveau revers, Rudy Gobert reste tout de même optimiste pour l’avenir qui s’annonce radieux. Le pivot français est revenu sur les cas Victor Wembanyama et Joël Embiid qui pourraient rejoindre les Bleus très rapidement.

Un an après la défaite en finale des Jeux Olympiques face à Team USA, l’équipe de France débarquait à l’Eurobasket avec une seule ambition : la médaille d’or. Même si le début du tournoi a été poussif avec une défaite contre l’Allemagne, les Bleus ont corrigé le tir pour se qualifier. Derrière, face à la Turquie et l’Italie, les hommes de Vincent Collet ont eu besoin de deux miracles pour passer leur obstacle. De retour en finale, l’équipe de France est tombée sur une Espagne beaucoup plus forte et s’est, une fois de plus, inclinée au pire des moments.

Rudy Gobert revient sur la défaite face à l’Espagne

Dans un entretien accordé à Basket USA , Rudy Gobert est revenu sur ce revers plus que frustrant : « C’est une histoire de petits détails, comme des passes mal assurées et pas suffisamment précises. Je ne dirais pas que nous sommes passés à côté [de notre finale], car c’est aussi l’Espagne [qui a joué un rôle là-dedans]. Je n’ai pas encore revu le match, mais je pense que je vais le revoir dans un futur proche, pour comprendre et analyser ce qui nous a fait déjouer en début de rencontre. Car [les Espagnols] ont pris de l’avance rapidement et, même si on recolle dans le troisième quart-temps, on court malheureusement après le score, donc c’était dur. En plus, on sentait qu’ils prenaient du plaisir, contrairement à nous, car on a compté jusqu’à 20 points de retard ».

7'4" Victor Wembanyama is a CHEAT CODE 😯 @vicw_32 pic.twitter.com/jOqz6lH8Ur — Overtime (@overtime) September 17, 2022

« Ce sont deux situations différentes et deux joueurs différents »