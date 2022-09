Basket

Gobert, Fournier... Les Bleus reçoivent un énorme coup de pression

Publié le 17 septembre 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Après une démonstration contre la Pologne ce vendredi, l’Équipe de France s’est hissée en finale de l’EuroBasket et sera opposée à l’Espagne ce dimanche. Les Bleus pourraient faire office de favoris pour cette rencontre. Toutefois, le sélectionneur espagnol Sergio Scariolo a tenu à mettre en garde les hommes de Vincent Collet.

Après sa large victoire ce vendredi contre la Pologne (95-54), l’Équipe de France s’est qualifiée en finale de l’EuroBasket. Le parcours des Bleus n’a pas été de tout repos, notamment avec des rencontres sous tension contre la Turquie et l’Italie. Mais les hommes de Vincent Collet ont toujours su faire les efforts nécessaires pour aller décrocher les victoires. Ce dimanche, l’Équipe de France sera opposée à l’Espagne, qui a défait l’Allemagne. D’ailleurs, Sergio Scariolo a tenu à féliciter ses joueurs pour le chemin parcouru jusqu’en finale.

Le sélectionneur de l’Espagne prévient les Bleus

« Cette médaille est la plus inattendue de toutes, mais à mes yeux, elle est aussi la plus satisfaisante. L’équipe a été bâtie sur les notions de travail acharné, de solidarité, de jeu collectif, sur le désire de dépasser toutes nos limites. Encore une fois nous avons montré tout notre courage dans le dernier quart temps en mettant tous nos lancers francs et en mettant des gros tirs » a expliqué le sélectionneur de l’Espagne dans des propos rapportés par Parlons Basket .

« Je respecte énormément Vincent Collet, mais nous sommes aussi en finale, et elle se joue sur une rencontre»