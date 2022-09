Basket - NBA

Curry, Davis... Une opération colossale se prépare

Publié le 13 septembre 2022 à 07h35 par La rédaction

Anthony Davis n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté des Los Angeles Lakers. En effet, l’ailier fort de la franchise californienne fait de plus en plus gronder les fans, de par ses performances moyennes et ses blessures à répétition. Anthony Davis se retrouverait ainsi au cœur d’un énorme trade qui l’enverrait à Golden State.

L’avenir d’Anthony Davis pourrait bien s’écrire loin des Los Angeles Lakers. En effet, l’ailier fort n’est plus vraiment une valeur sûre au sein de l’effectif de la franchise californienne. Le coéquipier de LeBron James, trop souvent blessé, déçoit également les supporters via des performances plus que moyennes sur les parquets. Il pourrait donc quitter la Californie, et il serait d’ailleurs en plein cœur d’un énorme trade avec les Golden State Warriors.

NBA : Cet été, Stephen Curry attendait Kevin Durant aux Warriors https://t.co/oqQ5PPHren pic.twitter.com/Hk2MF41LNu — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Anthony Davis pour rejoindre Stephen Curry ?

Ainsi, comme révélé par le site Heavy , les Golden State Warriors pourraient tenter le coup pour Anthony Davis. Il se murmure en effet que la franchise de Stephan Curry pourrait tenter un trade avec Andrew Wiggins, ou bien avec Jonathan Kuminga. En cas de succès de ce trade, Anthony Davis pourrait ainsi former un « Big 4 » aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, du côté de la franchise de San Francisco. Un line-up alléchant.

Un trade qui satisferait toute les parties ?

Outre Golden State, qui pourrait ainsi s’offrir un line-up de folie, les Los Angeles Lakers pourraient eux aussi y trouver leur compte avec ce trade d’Anthony Davis. En effet, avec les joueurs annoncés dans la transaction, les coéquipiers de LeBron James se garantiraient, eux aussi, un renfort de taille au sein de leur effectif. En tous cas, de son côté, Stephen Curry a annoncé qu’il serait fier de jouer toute sa carrière au sein des Golden State Warriors. « Je viens de terminer ma 13ème année. Franchement, je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière, un endroit absolument spécial. Je ne veux jamais partir. Je veux que ce soit ma seule et unique maison. Même en pensant à ce qui se passera ensuite quand le basket sera terminé, nous aurons toujours des racines ici. Nous aurons toujours une présence ici, et nous appellerons cet endroit notre maison » avait-il déclaré.

