Proche du fiasco, Gobert lance un énorme avertissement

Publié le 12 septembre 2022 à 17h35 par Dan Marciano

L'équipe de France est passé tout près de la correctionnel en huitièmes de finale de l'Euro. Menés à deux secondes du coup de sifflet final, les Bleus ont arraché la prolongation grâce à Rudy Gobert avant d'empocher la victoire face à la Turquie. Mais pour le pivot des Timberwolves du Minnesota, les joueurs doivent hausser le niveau face à l'Italie mercredi.

L'équipe de France n'est pas au mieux à l'Euro. Battus par la Slovénie et l'Allemagne en phase de groupes, les Bleus se sont fait une belle frayeur face à la Turquie en huitièmes de finale. La faute notamment à un troisième quart temps désastreux. Au bord de l'élimination, les hommes de Vincent Collet sont parvenus à égaliser dans les ultimes secondes grâce à un dunk rageur de Rudy Gobert. Remotivée, l'équipe de France a finalement remporté ce match (87-86) et fera face à l'Italie, tombeur de la Serbie, mercredi prochain.

Basket : Miraculé, Evan Fournier vide son sac https://t.co/I5fk10ACXD pic.twitter.com/LpolzB7daP — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« C’était mal embarqué »

Invité de RMC , Rudy Gobert est revenu sur cette rencontre face à la Turquie et sur les difficultés rencontrées. « C’était mal embarqué. Je me suis dit qu’il allait rater un lancer franc, si c’est le cas il faut intercepter et on peut égaliser en mettant trois points. Il a raté les deux, il fallait quand même intercepter ce qui était le plus dur à faire. L’équipe a bien défendu et on a pu mettre la pression. Evan (Fournier) a pu créer une ouverture en attaque. Ça m’a facilité la tâche pour le rebond. Quand on regarde l’enchaînement, c’est un travail d’équipe » a confié l'homme fort de l'équipe de France.

« Pour une équipe qui prétend à être championne d’Europe, ce n’est pas possible »

Rudy Gobert appelle désormais à la révolte, à quelques heures du quart de finale face à l'Italie. « Ils nous ont mis un 19-0 à un moment. Pour une équipe qui prétend à être championne d’Europe, ce n’est pas possible. On ne peut pas laisser ça arriver. Les bonnes équipes doivent pouvoir s’ajuster. Il y a eu des balles perdues, un mauvais repli défensif, un manque d’adresse qui s’est ajouté. C’est à nous les leaders et au groupe de faire en sorte que ça ne se reproduise pas » a-t-il déclaré.

« On a survécu, c’est le mot »