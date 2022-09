Basket

NBA : Gobert critiqué, Batum pousse un incroyable coup de gueule

Publié le 10 septembre 2022 à 17h35 par Hugo Chirossel mis à jour le 10 septembre 2022 à 17h42

Opposée à la Turquie ce samedi en huitième de finale de l’EuroBasket, la France s’est imposée (87-86), au terme d’une rencontre folle. Les Français ont pu compter sur un Rudy Gobert des grands jours, auteur de 20 points et 17 rebonds. Au-delà de ses statistiques, le pivot des Minnesota Timberwolves s’est illustré par un dunk décisif pour arracher les prolongations en fin de match. Un moyen pour lui de répondre aux nombreuses critiques dont il fait l’objet régulièrement en NBA, Nicolas Batum a également poussé un coup de gueule à ce sujet et a pris la défense de son compatriote.

Au bout du suspense. Alors que l’équipe de France affrontait la Turquie ce samedi en huitième de finale de l’EuroBasket, les Bleus se sont imposés 87-86. Après un très bon début de match, les hommes de Vincent Collet se sont fait peur. Les Turcs ont signé un 19-0 dans le troisième quart-temps, ce qui leur a permis de recoller au score et même de passer devant. C’était sans compter sur Rudy Gobert. Le pivot français a été auteur d’une magnifique claquette-dunk dans les dernières secondes afin d’égaliser et d’arracher les prolongations. La France l’a finalement emporté, grâce notamment à un grand Rudy Gobert, qui a terminé la rencontre avec 20 points et 17 rebonds.

« Respectez Rudy un peu »

Bien qu’il ne soit pas présent avec le reste du groupe, Nicolas Batum suit attentivement les résultats de l’équipe de France. Le joueur des Los Angeles Clippers s’est exprimé sur la grosse performance de son compatriote et en a également profité pour prendre sa défense. Alors que certaines personnes soulignaient les deux lancers francs ratés par Rudy Gobert, Nicolas Batum a poussé un coup de gueule : « Donc le gars a dominé la fin de match et la prolongation en attaque ET en défense (avec 4 fautes), il nous sauve le game par sa juste présence et toi tu retiens que ça ? Respectez Rudy un peu, ça devient vraiment chiant le traitement qu’il reçoit », a-t-il déclaré sur Twitter .

Donc le gars a DOMINÉ la fin de match et la prolongation en attaque ET en défense (avec 4 fautes), il nous sauve le game par sa juste présence et toi tu retiens que ça ? RESPECTEZ Rudy un peu, ça devient vraiment chiant le traitement qu’il reçoit https://t.co/nrgX6anvol — Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 10, 2022

« Je pensais que c’était fini pour nous à un moment »

Le principal intéressé a également réagi à l’issue de cette rencontre. « J’ai vu Evan partir, je me suis dit soit il va le mettre, soit j’aurai le rebond. Quand j’ai vu que ça allait être court, je me suis préparé à finir. Je savais qu’ils allaient essayer de faire faute, mais j’ai eu la chance de pouvoir finir. (…) C’est un match à midi, on se réveille un peu plus tôt, on n’a pas le temps de faire notre rituel. C’était un match qu’il fallait chercher pour les deux équipes. Moi je pensais que c’était fini pour nous à un moment, mais ils nous ont donné une chance, on s’est battus jusqu’au bout. Une fois en prolongation, on savait que ça allait être un combat », a confié Rudy Gobert au micro de Canal+ .

Rudy Gobert le héros du match ! "fallait finir fort, j'ai eu la chance de bien finir"#TURFRA@EuroBasket @FRABasketball @CanalplusSport 🏀 pic.twitter.com/pba9ZyPId3 — CANAL+ Basket (@CanalplusBasket) September 10, 2022

« Si je ne crois pas en moi, qui va le faire ? »