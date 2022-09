Basket - NBA

Westbrook, LeBron James... L'énorme sortie de Shaquille O'Neal

Publié le 9 septembre 2022 à 23h35 par La rédaction

Après une première saison difficile sous le maillot des Lakers, Russell Westbrook est sous le feu de plusieurs critiques. Annoncé sur le départ, le coéquipiers de LeBron James à Los Angeles semble cependant avoir quelques arguments en sa faveur pour tenter de s’imposer. Et il a par ailleurs reçu un énorme conseil, qui n’a pas manqué de faire réagir.

Et si Russell Westbrook avait été trop gentil ? Lors de sa première saison chez les Lakers, l’Américain a connu quelques difficultés. Le coéquipier de LeBron James a en effet déçu beaucoup de fans de la franchise de Los Angeles, malgré les espoirs placés en lui lors de son arrivée. Et depuis, il s’est attiré les foudres des dans et des observateurs, au point que certains annoncent qu’il serait sur le départ. Pourtant, certains semblent penser qu’il pourrait s’imposer en Californie, et Shaquille O’Neal lui a notamment glissé un énorme conseil pour s’assurer un plus grand rayonnement.

« Il a montré trop de respect »

Ainsi, Shaquille O’Neal a estimé que pour sa première saison chez les Lakers, Russel Westbrook avait été… trop respectueux, et pas assez individualiste. « Je ne crois pas que le problème venait de son âge. Je pense, et je dis ça respectueusement, qu’il a montré trop de respect. Moi à sa place, je me fous d’avec qui je joue, je vais mettre mes 28 points. Les gens paient beaucoup d’argent, je gagne des dizaines de millions, je vais mettre mes 28 points. Et non pas me dire, dès que j’ai le ballon : « Je vais essayer de servir les autres stars ». Quand j’ai la balle, je. fais mon truc. Et si je ne peux pas, alors je donne le ballon. Voilà comment il faut jouer. Tu ne peux pas faire des concessions tout le temps. Je dois mettre ces 28 points pour des raisons personnelles, et pour les fans » dans des propos rapportés par Parlons Basket.

« Quand il joue libéré, c’est un monstre »

À côté de ça, Shaquille O’Neal a évoqué le style de jeu de Russell Westbrook lorsque ce dernier est à son meilleur niveau. « Il était juste trop gentil. Je ne connais pas la relation entre lui et LeBron, mais quand vous mettez leurs noms côte à côte sur le papier, c’est un sacré duo. Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas marché, mais Westbrook était ultra-passif. Il ne faut pas être passif, il faut jouer son jeu. Il a trop pensé, trop réfléchi. Quand il joue libéré, c’est un monstr e ».

« Ça pourrait être la fin pour lui »