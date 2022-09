Basket

Basket : Star des Bleus, il a failli tout plaquer

Incontournable depuis plusieurs années en Équipe de France de Basket, Evan Fournier a glané quelques médailles avec les Bleus. Cependant, celui qui a connu sa première sélection en 2013 a bien failli tout plaquer en 2016, après une décision de son sélectionneur, Vincent Collet, juste avant les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.

La carrière d’Evan Fournier aurait pu être bien différente. À 29 ans, l’ailier fait partie des joueurs devenus incontournables en Équipe de France. Depuis 2013, le joueur des Knicks de New York a connu plus de 70 sélections avec les Bleus . Cependant, il ne faisait pas partie du voyage pour les Jeux Olympiques de Rio, en 2016. Une décision qui aurait pu grandement changer sa carrière.

« C’est l’erreur de ma carrière »

Dans un entretien accordé à L’Équipe , le sélectionneur de l’Équipe de France Vincent Collet est revenu sur sa décision de ne pas sélectionner Evan Fournier. Une erreur selon le technicien, toujours en lice pour remporter un nouvel Euro. « C'est l'erreur de ma carrière. Je l'ai fait en mon âme et conscience à l'époque. Les gens ne s'imaginent pas à quel point on se triture les méninges avant une telle décision. Mais c'était une connerie, encore plus quand on voit comment Tony nous était revenu (parti au chevet de sa femme pour la naissance de son deuxième enfant, Parker avait dû couper plusieurs semaines et manquait de jus à Rio). Malheureusement, je peux m'excuser, mais cela ne changera rien. Evan aurait pu peser à Rio. Si on l'avait pris, ç'aurait été à la place de Charles Kahudi. On a préservé ceux qui avaient obtenu la qualif à Manille au TQO. Or il n'y avait pas photo, pas de raison. Mais c'est facile à dire après… ».

« Je ne voulais plus entendre parler des Bleus »

Par la suite, Evan Fournier a lui-même évoqué cette non-sélection pour les Jeux Olympiques de 2016 avec l’Équipe de France. Après cette désillusion, il a pensé à tout arrêter. « J'y ai pensé. Je ne me projetais pas, j'avais la rage et je ne voulais plus entendre parler des Bleus. C'était trop vif. J'ai fini ma saison et je suis parti avec ma femme dans un parc national dans l'Utah, sans téléphone, sans rien. Après, quand tu fais du camping au milieu de nulle part, tu réfléchis. J'ai essayé de me dire que ce n'était pas perso, pas parce qu'il n'aimait pas ma gueule ou qu'il pensait que j'étais un connard. La saison suivante, je lui ai passé un coup de fil avant le Championnat d’Europe ».

