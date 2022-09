NBA

NBA : En plein Euro, Evan Fournier réclame une révolution

Publié le 6 septembre 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

En difficulté dans le dernier quart-temps face à la Hongrie ce dimanche, l’Équipe de France a peut-être souffert d’une baisse de régime à cause de la fatigue. Il faut dire que les Bleus ont enchaîné la rencontre face à la Lituanie et la Hongrie en l’espace de deux jours. Evan Fournier n’apprécie pas vraiment ce rythme, et il l’a bien fait savoir à la FIBA.

Avec son statut de vice-championne olympique, l’Équipe de France est attendue au tournant pour cet EuroBasket. Les Bleus font même office de favoris pour cette compétition organisée en Allemagne, Italie, Géorgie et République Tchèque. Sauf que depuis le début de l’Euro, l’Équipe de France n’affiche pas vraiment son meilleur niveau. Après s’être inclinée face à l’Allemagne, la formation de Vincent Collet s’est reprise contre la Lituanie. Néanmoins, les Bleus se sont faits peur contre la Hongrie ce dimanche. Si la victoire était au bout, l’Équipe de France a tout de même souffert, notamment dans le dernier quart-temps. Après la rencontre, Vincent Collet n’avait pas manqué de rappeler ses joueurs à l’ordre pour les rencontres à venir.

Evan Fournier cooking against Lithuania today 🤦🏽‍♂️ This FIBA game is his element. Has a knack for putting the ball in the cup. 🎥 @EuroBasket pic.twitter.com/2IdK0qf38e — Ball Don't Stop (@balldontstop) September 4, 2022

Après la Hongrie, Vincent Collet a rappelé ses joueurs à l'ordre

« Après notre performance contre la Lituanie (78-75), je pensais qu'on démarrait enfin notre Euro. Mais tout ce qu'on avait construit, on s'est appliqué à le déconstruire. Au-delà du résultat et de la manière, peu glorieux ce soir, c'est le comportement qu'on a pu avoir, pas à la hauteur, et le manque d'enthousiasme qui m'ont frappé » a déclaré le sélectionneur des Bleus après le succès contre la Hongrie (78-74). Même si elle est ressortie victorieuse, l'Équipe de France a peut-être connu une petite baisse de régime à cause de la fatigue. Il faut dire que le rythme est plutôt intense sur cet EuroBasket.

Un rythme bien trop intense sur cet Euro

Après une première gifle reçue face à l’Allemagne pour son entrée en lice (63-76), l’Équipe de France n’a eu qu’un jour de repos avant d’aller s’imposer avec la manière contre la Lituanie (73-77). Sauf que l’équipe de Vincent Collet a dû enchainer avec le match face à la Hongrie le lendemain. Autrement dit, Evan Fournier, Rudy Gobert et leurs coéquipiers n’ont pas eu le temps de récupérer entièrement. D’ailleurs, le joueur des New-York Knicks a interpellé la FIBA à ce sujet.

«Ce serait bien que la FIBA change les règles pour nous offrir plus de repos»