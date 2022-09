NBA

Antetokounmpo aux Warriors ? L’énorme appel du pied de Steve Kerr

Publié le 1 septembre 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 1 septembre 2022 à 11h36

A 27 ans, Giannis Antetokounmpo a déjà un sacré palmarès à son actif. Star incontestée des Milwaukee Bucks, le Grec se voit bien faire sa carrière au sein d’une seule franchise. De son côté, Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors, rêverait de l’entraîner en Californie.

Depuis son arrivée en NBA, Giannis Antetokounmpo ne fait presque rien comme les autres. Très vite devenu le leader des Milwaukee Bucks, le Grec a emmené sa franchise jusqu’au titre à l’été 2021. Une performance exceptionnelle qui lui a valu le titre de MVP des Finales. Il y a pire… Si cette saison a été un poil plus difficile sur le plan collectif avec l’élimination contre les Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo sort tout de même d’un exercice convaincant. Même s’il a laissé son titre de MVP à Nikola Jokic (le Serbe a remporté les deux derniers, Giannis les deux d’avant), le Greek Freak fait indéniablement partie des meilleurs joueurs de la NBA.

« Avec un peu de chance, je pourrai jouer ces 20 années avec les Bucks »

Alors forcément, vu la stature du joueur, son nom fait parler. Pourtant, Antetokounmpo semble très bien chez les Bucks. « Je veux jouer pendant 20 ans. Avec un peu de chance, je pourrai jouer ces 20 années avec les Bucks. Mais nous verrons, je ne peux pas prédire l'avenir, mais ça (en montrant la liste), c'est un compliment. Être (n°) 24 (ndlr des 75 meilleurs joueurs de l’histoire) et je viens d'avoir 27 ans. C'est tout mon dur labeur qui a payé. Mais je dois - nous venons de perdre - je dois continuer. Je dois continuer à m'améliorer en tant que joueur. Je dois continuer à apprécier le jeu. Je dois rester dans le moment présent, vivre dans le moment présent et où cela va se terminer quand j'en aurai fini avec la ligue et hors de la ligue, qui sait », confiait-il en janvier dernier. Une idée qui ne déplairait pas à Milwaukee…

Steve Kerr rêve de Giannis Antetokounmpo

Pour autant, malgré ses déclarations sur son amour pour les Bucks, certaines franchises rêvent de lui. C’est notamment le cas des Golden State Warriors. Interrogé sur le joueur qu’il aimerait coacher, Steve Kerr a été franc. « Giannis, j’aimerais beaucoup coacher Giannis. C’est un grand joueur, mais il semble aussi être une belle personne », assure le nonuple champion NBA dans des propos relayés par Parlons Basket . Giannis Antetokounmpo aux Warriors, l’idée a de quoi faire saliver…

A record 19,443 fans witnessed Giannis Antetokounmpo's first official home game and the Greek Freak put on a show! 🇬🇷#FIBAWC | #WinForHellas pic.twitter.com/B6xXHwsY4M — FIBA (@FIBA) August 28, 2022

Giannis aux Warriors, vraiment possible ?

Mais est-elle vraiment réalisable ? Financièrement, le dossier paraît difficile vu les difficultés économiques des Warriors. Mais d’un point de vue basket, l’association pourrait être explosive. Les Warriors l’ont déjà montré, ils peuvent empiler les stars. Lorsque Kevin Durant est arrivé aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, la quantité d’égos aurait pu faire exploser le vestiaire. Mais loin de tout ça, Steve Kerr a surtout réussi à construire un collectif encore plus fort. Avec Giannis Antetokounmpo, le résultat pourrait être le même. Mais pour le moment, la question ne se pose même pas.