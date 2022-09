Basket

Basket : Rudy Gobert fixe un incroyable objectif

Publié le 16 septembre 2022 à 14h35 par La rédaction

Après être passée de justesse face à la Turquie, l’équipe de France a récidivé contre l’Italie en quart de finale. Les Français sont capables du meilleur comme du pire lors de cet EuroBasket et seront opposés à la Pologne ce vendredi, tombeur de la Slovénie de Luka Doncic lors du tour précédent. Quand bien même, Rudy Gobert n’a qu’une seule chose en tête : la médaille d’or.

Ne pas reproduire les mêmes erreurs. C’est ce que doivent se dire les hommes de Vincent Collet, alors qu’ils affronteront la Pologne ce vendredi, en demi-finale de l’EuroBasket. Après avoir arraché les prolongations de justesse face à la Turquie, avant de s’imposer 86-87, l’équipe de France a vécu un scénario plus au moins similaire contre l’Italie en quart de finale (93-85). Menés de sept points à deux minutes de la fin, les Français ont une nouvelle fois pu compter sur un grand Rudy Gobert.

« Il y a des choses qu'on peut mieux faire »

Le pivot des Minnesota Timberwolves a fini avec 19 points et 14 rebonds. Après la rencontre, il avait reconnu les erreurs récurrentes de son équipe, même s’il a conscience du potentiel de ce groupe : « Il y a des choses qu'on peut mieux faire. C'est comme à chaque fois : élever notre niveau d'intensité et forcer l'adversaire à mettre des shoots difficiles. Mais si on joue notre basket, qu'on prend plus soin du ballon, on sera forcément en bonne position pour gagner . »

« Mon objectif est la médaille d’or »