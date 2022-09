Basket

Basket : Miraculé, Gobert s'agace et hausse le ton

Publié le 16 septembre 2022 à 04h35 par Dan Marciano

Après une victoire miraculeuse face à la Turquie en quarts de finale de l'Euro, l'équipe de France s'est fait une belle frayeur face à l'Italie. Menés à quelque secondes de la fin du dernier quart-temps, les Bleus sont parvenus à arracher la prolongation avant de venir à bout de la Squadra Azzura. Après le match, Rudy Gobert a lâché ses vérités.

L'équipe de France est loin de son meilleur niveau lors de cet Euro de basket, mais parvient à assurer l'essentiel. Vice-champions olympique à Tokyo, les Bleus ont vaincu, dans la douleur, la Turquie en quarts de finale. Ce mercredi, ils avaient rendez-vous avec l'Italie, tombeur surprise des favoris serbes. Auteur d'un début de match de folie, l'équipe de France a loupé son troisième quart-temps et était mené à quelques secondes du coup de sifflet final. Mais au bord du précipice, les hommes de Vincent Collet ont pu compter sur Thomas Heurtel, mais aussi sur Rudy Gobert (19 points, 14 rebonds) pour arracher la victoire (89-85).

« Si j'ai l'impression d'être miraculé ? Je ne crois pas vraiment en la chance »

Dans des propos rapportés par L'Equipe , Rudy Gobert est revenu sur cette partie irrespirable. « Si j'ai l'impression d'être miraculé ? Je ne crois pas vraiment en la chance. Je ne pense pas que ce soit de la chance qu'il te faut quand tu es mené de sept points et qu'il reste deux minutes vingt. Pour y arriver, il faut faire des stops et marquer. C'est ce qu'on a réussi à faire et on est évidemment très contents. Être en demi-finales, à deux matches de la médaille d'or, est incroyable » a confié le joueur des Timberwolves de Minnesota.

« J'aimerais bien que quand on mène de onze points en début de match, on puisse prendre une avance de vingt points ! »

Rudy Gobert n'a pas hésité, non plus, à envoyer un message à ses coéquipiers. « On sait que c'est un sport de runs (séries) et que l'Italie est une très bonne équipe, comme elle l'avait montré il y a trois jours (en battant la Serbie en huitièmes de finale, 94-86). Ils nous ont poussés dans nos retranchements mais on a réussi à resserrer encore plus notre défense dans les deux dernières minutes pour aller chercher cette prolongation. Après, j'aimerais bien que quand on mène de onze points en début de match, on puisse prendre une avance de vingt points ! Pour nous, la marge de progression est là. Garder cette même consistance, ce même niveau d'agressivité tout le match » a-t-il confié.

« Il y a des choses qu'on peut mieux faire »