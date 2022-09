Basket

Basket : Miraculé, Evan Fournier vide son sac

Publié le 10 septembre 2022 à 21h35 par La rédaction

L’équipe de France s’est imposée face à la Turquie ce samedi (87-86), en huitième de finale de l’EuroBasket. Une victoire obtenue au bout du suspense, malgré un bon début de match. Les Français ont encaissé un 19-0 dans le troisième quart-temps, mais ont pu compter sur Rudy Gobert pour arracher les prolongations. Après la rencontre, Evan Fournier s’est dit soulagé de ce résultat.

La France s’est fait peur. Alors que l'équipe de France était opposée à la Turquie ce samedi, en huitième de finale de l’EuroBasket, les hommes de Vincent Collet ont failli tour perdre. Les Bleus se sont imposés 87-86 après des prolongations obtenues à l’arraché, grâce à une magnifique claquette-dunk de Rudy Gobert dans les dernières secondes. Les Français avaient parfaitement débuté cette rencontre, mais ont encaissé un 19-0 dans le troisième quart-temps, ce qui a permis aux Turcs de passer devant au tableau d’affichage.

« On a survécu, c’est le mot »

À l’issue du match, Evan Fournier s’est dit soulagé de la tournure des événements, alors que son équipe a compté jusqu’à 16 points d’avance en première période. « Pour être franc, on est soulagés. On a survécu, c’est le mot. On avait bien débuté, mais ce n’est pas facile de jouer à midi, à cause du rythme, de l’ambiance, pour les deux équipes. Il y a eu des hauts et des bas, on a bien conclu le match pour gagner », a-t-il déclaré, des propos relayés par L’Équipe . L’équipe de France a une nouvelle fois perdu beaucoup de ballons, une fâcheuse habitude dans cette compétition : « ça a été tout le tournoi comme ça. On défend bien, on est organisés. Mais quand on perd le ballon, l’adversaire nous fait mal. On lui offre des paniers faciles. C’est dur de survivre comme ça contre les grosses équipes. On va voir lors des prochains matchs, mais si on perd 20 ballons, ça sera pire. On va se reposer en attendant le prochain tour . »

« Je reste fier qu'on n'ait pas abandonné »

Le héros de cette rencontre se nomme Rudy Gobert, auteur de 20 points et 17 rebonds. « Ça a été un match fou. On a bien commencé, puis ils ont fait une grosse série », a confié le pivot des Minnesota Timberwolves. « Même en retard à l'entame du money-time, on a montré du caractère en revenant. Dans les dernières secondes, on était dans une position très difficile. On a eu la chance qu'ils ratent les lancers francs, et de voler la balle. On n'a jamais arrêté de se battre. C'est loin d'être notre meilleur match, mais je reste fier qu'on n'ait pas abandonné. On a été récompensés pour ça. Mes rebonds offensifs en fin de match et prolongation ? Je fais ce que je fais depuis le début de ma carrière. Quand on attaque bien le panier, ça attire des aides des grands et me permet d'avoir l'avantage. Avec Moustapha, Vincent, on est tous de bons rebondeurs et il faut sanctionner l'adversaire dans ce registre. On a trois jours pour être prêts pour notre quart de finale . »

